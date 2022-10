Čačić: Lekcije mi drže oni koji su trenirali gradska predgrađa, a za Chelsea smo dobili 'peticu'

Vraćamo se nacionalnom prvenstvu, ispred nas je derbi. Vraćamo se našem prioritetu, rekli smo da je cilj kluba sačuvati primat u hrvatskom nogometu, istovremeno se dočepat neke europske lige, za sada to uspješno činimo, zbog toga nam je sutrašnja utakmica jako važna. Tražit ćemo bodovni učinak, vjerujem da u tome možemo uspjeti, bez obzira na dobrog domaćina koji u zadnjih šest utakmica ima pet pobjeda, rekao je Ante Čačić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - Konferencija za medije trenera Dinama Ante Cacic nakon susret RB Salzburga i Dinama u 3. kolu UEFA Lige prvaka. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo se poslije još jednog (pre)zahtjevnog europskog ispita vraća HNL-u. Zagrepčane u subotu (17.30) očekuje veliki derbi u Osijeku, Ante Čačić želi se sa svojom momčadi vratiti pozitivnom rezultatskom nizu. Hrvatski prvak u posljednjih pet utakmica (dvaput Salzburg, Varaždin, Hajduk i Milan) ima tek jednu pobjedu, od Dinama se ipak očekuju nešto bolji rezultati.

- Čeka nas zahtjevan suparnik, sigurno i dobra atmosfera, ali i mi ćemo tamo imati velik broj pristaša koji će nam biti od velike pomoći. Imamo problema, Josip Šutalo je protiv Milana dobio neugodan udarac, ne znamo možemo li na njega računati - poručio je Ante Čačić koji u Gradskom vrtu ne može računati ni na kartoniranog Ljubičića, pa nastavio:

- Osijek je s velikim optimizmom krenuli u novu sezonu, pa ih je ispadanje iz Europi demolariziralo, sve je rezultiralo odlaskom Nenada Bjelice koji sigurno nije jedini krivac za sve to. Njegov je rad nastavio dotadašnji pomoćnik, Osijek je počeo igrati za gol više, nanizali su do Varaždina puno dobrih rezultata. Bilo je to i za očekivati, imaju kvalitetan roster, normalno je da su došli na svoje. I do kraja prvenstva će tražiti što višu poziciju u ligi.

I vi ste nekada bili trener u Osijeku...

- Osijek je tada imao kvalitetne igrače, tu jesen 1995. smo igrali sjajno, neki kažu i naljepši nogomet. Hajduku smo dali pet komada, s Dinamom smo remizirali kod kuće, u Maksimiru izgubili 2-1 iako smo i tu vodili. Na kraju je Mujčin zabio za preokret, bio je to vrhunski gol. I tada su u Osijeku bila turbulentna vremena, bile su još pješčane zavjese po prozorima, bio je to kratak period, ali meni vrlo drag. Evo, sada je na utakmicu s Milanom stigao moj bivši igrač iz Osijeka Rumunj Popescu, bilo mi ga ja drago vidjet. Tada je startao Krpan, Zekića sam tada poslao na kaljenje u Olimpiju...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 01.10.2022., Zagreb - SuperSport Prva HNL, 11. kolo, GNK Dinamo - NK Slaven Belupo. DinoPeric. Arijan Ademi. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Jesu li neki igrači Dinama slabom igrom protiv Milana kompromitirali mjesto u reprezentaciji?

- Vjerujte mi, danas sam prvi put otvorio novine, vidio što se sve pisalo. Na televiziji sam vidio dva eminentna novinara, čak sam i Edu Pezzija čuo kako je stao u obranu mene i Dinama. Ne razumijem ljude koji toliko prate nogomet, da mogu tako razmišljati, preko noći pod veliki upitnik staviti igrače koji su napravili dosadašnji rezultat, pa i mene koji sam toliko dugo na trenerskoj klupi. I onda mi pričaju ljudi koji to nikada nisu napravili, pa i stariji kolege koji su trenirali gradska predgrađa, oni mi drže lekcije.

- Ako želite doći na najveće škole, morate prijeći neki prag, mi smo to napravili. Neki to ne mogu ni očima napraviti, a mi se danas školujemo na najvišem nivou. Za Chelsea smo dobili "peticu", za Milan vani "dvojku ili trojku", za Salzburg vani "minus 2", a doma za Milan "jedinicu". Ali, staviti pod upitnik formu igrača, ma moram stati u njihovu obranu. Pogledajte druge klubove s ovih prostora, a mi bi htjeli da Dinamo igra polufinale Lige prvaka. Pa mi možda tu ni ne pripadamo, pogledajte nam infrastrukturu - rekao je Ane Čačić.

Žao mu je, veli, ljudi koji ih stalno pljuju.

- Protiv Milana smo igrali jako dobro prvo poluvrijeme, primili smo naivno prvi gol, a onda se teško vratiti. A poslije drugog gola koji je pao u 49. minuti je bilo gotovo. Mi smo imali toliko puno igrača koji prvi put igraju Ligu prvaka, to je sve dio školovanja. I mi to plaćamo. Mi smo osigurali do sada klubu 27-28 milijuna eura, zaslužili smo malo više respekta. I medijima koji žive od nas je sada ljepše, vi pišete o Milanu, Chelseaju ili Salzburgu, a ne o nekim klubovima koji su B liga.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group E - Dinamo Zagreb v FC Salzburg - Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia - October 11, 2022 Dinamo Zagreb's Bruno Petkovic in action with FC Salzburg's Lucas Gourna Douath REUTERS/Antonio Bronic Photo: Antonio Bronic/REUTERS

- Imamo pravo i na loš dan, pa sutra nam je u Osijeku 27. utakmica sezone. I to nema nitko u Europi. I poslije Chelseaja sam rekao da će nam druga utakmica s njima biti puno drugačija, možemo reći da je i logično da dođe do zasićenja. Mi smo u blagom padu, drugi se dižu, to je normalno. A da ne govorim o kvalitetama momčadi s kojima smo se sretali, to natjecanje još nije gotovo. Imamo male matematičke šanse, ali one postoje. Mislim da nismo zaslužili toliko omalovaženja, ni igrači niti ja. Meni je najiskrenije i malo žao tih ljudi koji nas stalno "pljuju" - zaključio je Čačić.

