Potvrđen transfer, Brekalo stigao u Italiju: Ovo je oduvijek bio moj prvi izbor

Posao je dovršen. Hrvatski nogometaš i povremeni reprezentativac Josip Brekalo napustio je redove Wolfsburga i postao novi igrač Fiorentine.

Naš 24-godišnji ofenzivac je pola godine prije isteka ugovora otišao besplatno u Fiorentinu, ali Wolfsburgu je obećan postotak od eventualnog budućeg transfera.

U Wolfsburgu kod bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača nije uopće bio u planu, službeno nije bio ni član momčadi za ovu polusezonu, pa je tako s menažderom Andyjem Barom bio u potrazi za novom sredinom.

U jednom trenutku se spominjao i Dinamo, no na kraju se Brekalo odlučio za Fiorentinu, u kojoj bi trebao zarađivati oko dva milijuna eura godišnje.

Pri dolasku u Firencu Brekalo se kratko obratio talijanskim novinarima, prvi put progovorivši u javnosti o svojem novom angažmanu.

Josip Brekalo has arrived to complete his transfer from VfL Wolfsburg and confirms ‘Fiorentina was always my first choice and this is a step forward in my career.’ https://t.co/W7XzAtg1S9 #Fiorentina #VfL #SerieA #SerieATIM #Brekalo pic.twitter.com/nL37tIzZu1