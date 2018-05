Božo Starčević kroz repasaž traži put do bronce

Hrvatski reprezentativac i hrvački olimpijac Božo Starčević u srijedu će kroz repasaž imati priliku dohvatiti brončano odličje u kategoriji do 82 kg grčko-rimskim načinom na Europskom prvenstvu u ruskom Kaspijsku, gdje mu na putu prvo stoji Bugarin Daniel Tihomir Aleksandrov, a u slučaju pobjede, u izravnom dvoboju za medalju čekao bi ga Mađar Laszlo Szabo.

Starčevića je u utorak u osmini finala pobijedio Armenac Maksim Manukjan, ali je ulaskom u finale povukao člana zagrebačkog Metalca u borbu za odličja.

Takve sreće nije bio Danijel Janečić iz HK "Lika" u kategoriji do 72 kg. Od njega je u prvom meču bolji bio Francuz Evrik Nikoghosyan. No, kako je francuski hrvač poražen u sljedećem kolu, to je značio i kraj nastupa za Janečića.

Kroz repasaž se do nove europske bronce pokušao domoći Ivan Lizatović iz zagrebačke Lokomotive u kategoriji do 63 kg. No, nakon pobjede (4-0) nad Poljakom Dawidom Andrzejom Erseticom, Lizatovića je u borbi za brončano odličje svladao Moldavac Donior Islamov s tijesnih 2-1 pa je hrvatski reprezentativac natjecanje završio na petom mjestu.

U kategoriji do 77 kg Dominik Etlinger (HK Sesvete) je već u prvom nastupu morao na svjetskog prvaka, Srbina Viktora Nemeša, od kojeg je poražen sa 4-0. Nemeš se očekivano probio do finala i povukao Etlingera u repesaž. Nažalost, naš borac je uvjerljivo poražen (8-0) od Bjelorusa Kazbeka Kiloua.

U kategoriji do 55 kg Sandra Frankola (HK Vindija) je tehničkom nadmoći svladao Turčin Ekrem Ozturk.