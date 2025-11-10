Naši Portali
SLUŽBENO

Bosna i Hercegovina imenovala izbornika zbog kojeg je Aco Petrović otišao iz hrvatske košarke

Mechelen: Treća utakmica finala doigravanja između Kangoeroes Mechelena i Filou Oostendea
JASPER JACOBS/BELGA
VL
Autor
Hina
10.11.2025.
u 16:00

Hrvatski košarkaški stručnjak Dario Gjergja (50) imenovan je novim izbornikom muške reprezentacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je Košarkaški savez BiH.

Gjergja je preuzeo reprezentaciju BiH u vrlo zahtjevnom trenutku. Izabranu vrstu Bosne i Hercegovine očekuju ključne utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, među kojima je i susret protiv Turske 27. studenog, te domaći okršaj protiv Srbije tri dana kasnije.

"Moj cilj je da u kratkom vremenu postavimo prepoznatljiv stil igre, disciplinu i borbenost. Svaka utakmica mora imati karakter i od igrača očekujem maksimalnu posvećenost," rekao je Gjergja prilikom preuzimanja dužnosti.

Gjergja je na klupi BiH naslijedio Adisa Bećiragića, koji je reprezentaciju BiH odveo na nedavno Europsko prvenstvo.

Hrvatski stručnjak poznat je po bogatom trenerskom iskustvu, a prije nego što je prešao u trenerske vode u inozemstvu, radio je kao pomoćnik trenera u Hrvatskoj, u klubovima poput KK Zagreba i KK Cibone.

Najveći uspjeh ostvario je u Belgiji, gdje je kao glavni trener BC Oostende osvojio četiri uzastopna prvenstva. Uz reprezentaciju BiH, on je i trener francuskog Limogesa, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu
Ključne riječi
Bosna i Hercegovina Dario Gjergja košarka

