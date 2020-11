Hrgović uoči Bookera otkriva zašto ga supruga neće smjeti bodriti u Miamiju

U noći sa subote na nedjelju, pred Filipom Hrgovićem (28) je 12. profesionalna borba za koju se pripremao u Miamiju, nedaleko od prizorišta novog okršaja. El Animal je na Floridu stigao još 7. listopada i to da bi odradio, ovaj put, skraćeni pripremni kamp.

– Dosad sam u kampu bio najmanje osam tjedana, no ovaj je put to pet tjedana, od čega su četiri bila na Floridi. Odmah nakon dolaska u Miami krenuo sam sa sparinzima, a u kampu sam imao jednog profi borca i dvojicu amatera. Gledali smo da po proporcijama i stilu borbe što više sliče mom protivniku.

Supruga morala otići

A on se zove Rydell Booker i već je treći Hrgovićev američki protivnik koji je bio na “preodgajanju” u zatvorima. Zbog preprodaje droge, ovaj je zaradio 12 godina iza rešetaka gdje je, kaže on, svih tih godina lupao po vreći i udarao “krušku” sanjajući povratak u ring. S obzirom na to da u zatvoru najviše vrijedi ona “što te ne ubije to te očvrsne”, koliko jedan takav borac (26 pobjeda, tri poraza) može biti opasan?

– Treba 12 godina izdržati u zatvoru i nakon toga se vratiti na prilično visoku razinu s kojom je i jednom Pulevu izdržao 12 rundi. Nakon svega, sigurno je psihološki jak, no činjenica jest i da nije u najboljim godinama.

Svoje najbolje godine 39-godišnji Booker proveo je iza rešetaka.

– U vrijeme prije zatvora on je bio jedan od boljih američkih teškaša i sigurno nije zaboravio boksati. Uostalom, bio mi je sparing-partner uoči borbe s Corbinom, pa znam što i koliko može. Tehnički je potkovan. On je boksač koji se voli nadboksavati. Ima dobru obranu pa ne treba krenuti jako, već prvo treba napadati tijelo, boksati i čekati da mu okopni snaga. Ne smijete siliti protiv njega jer dosta se dobro izmiče i kontrira.

Ova priredba održava se u dvorani Hard Rock Casina u Hollywoodu, ali ne onom kalifornijskom, nego onome u blizini Miamija.

– Premda je to udaljeno kojih 40-ak minuta vožnje od Miamija, u tamošnjem hotelu sam se morao pojaviti već u utorak. A u njemu smo izolirani svi mi sudionici ove priredbe. Mislim da ćemo se svi morati testirati više puta s time da sam se ja testirao i prošli tjedan i bilo je sve u redu.

Za razliku od prošlog meča, protiv grčkog Gruzijca Kartozije, za ovu borbu se Filip spremao s kubanskim trenerom. Je li Pedro Diaz i ovaj put inzistirao na uvođenju novih stvari u tehniku i taktiku?

– Radimo nove stvari, ali i usavršavamo stare. Pokušavamo otkloniti sve tehničke pogreške, a prostora za poboljšanje imam praktički u svim segmentima borbe. Zapravo, ja osjećam da sam tek na 65 posto svojih stvarnih mogućnosti, u kojoj priči je jako bitna i psiha. Zapravo, ona je možda i najbitnija jer ona vas odvaja od prosjeka.

Ovaj put, Hrgović bi mogao biti nešto lakši u odnosu na rekordnih 112,5 kg iz prošle borbe.

– Ni jednom se nisam vagao, no očekujem da imam oko 110 kg.

Za vrijeme pripremnog kampa, Hrgović je živio u hotelu, a ne u apartmanu pa ovaj put nije bilo spremanja hrane u vlastitoj režiji, nego se hranio po restoranima. Kako se živi u Miamiju u vrijeme koronapandemije?

U Miamiju je prigušeno

– Prilično je prigušena atmosfera u odnosu na prije. Restorani i kafići rade, a za noćne klubove ne znam jer ih ne posjećujem. Po tim restoranima koje sam ja obilazio puno je manje turista, a i ljudi se manje okupljaju na javnim mjestima. Kamo god ulaziš, moraš imati masku i dezinficirati ruke. Doduše, mnogi iz uslužnih djelatnosti gledaju klijentima kroz prste. Svjesni da bi ih sva moguća ograničenja mogla poslovno dotući, pokušavaju i tako preživjeti.

A svoje “rudarske” dane, Filip je lakše preživljavao u društvu svoje lijepe supruge Marinele, kojoj je rođendan čestitao jednim panoramskim letom iznad Miamija.

– Marinela je u Miami došla tjedan dana nakon mene i planirali smo da ovaj put gleda borbu. No, kako smo saznali da u hotel ne može ući nitko tko nije izravno povezan s priredbom, odlučili smo da se vrati u Zagreb. Žao mi je, jer bio je plan da ovaj put ostane.

No, zato su u Miami stigli menadžer Željko Karajica i pomoćni trener Yousef Hasan, a doputovati bi trebao i promotor Nisse Sauerland. Hoće li Filip već u Miamiju saznati hoće li do kraja godine imati još jednu borbu?

– Ne znam. Nadam se da će ova borba dobro završiti, da ću pobijediti bez ozljeda i, ako bude tako, ja bih se borio još jednom do isteka 2020. No, sve to moram razmotriti i s trenerom i menadžerom.•