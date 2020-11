Filip Hrgović supruzi za rođendan poklonio nesvakidašnje iznenađenje

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović priredio je suruzi Marineli nesvakidašnje iznenađenje za rođendan. Bračni par protekli je vikend proveo u Miamiju na Floridi, gdje se Filip priprema za iduće mečeve. Na Instagramu je objavio cijeli niz fotografija svoje supruge, te je napisao:

- Moja supruga, moja stijena. Najdraža moja ljubavi, sretan ti rođendan.

Osim slavljeničkih balona, torte i ruža, Filip je Marineli poklonio i panoramski let iznad Miamija, a snimku je također objavio na Instagramu. Par je u vezi sedam godina, a vjenčali su se prošle godine.

Foto: Instagram

Marinela se i sama aktivno bavi sportom. Već dugo trenira odbojku, redovito trči i pazi na prehranu. Da je usavršila svoje kulinarske vještine, potvrdio je i Filip u jednom od prijašnjih intervjua za Večernji list.

– Ona se doista jako dobro brine o meni. Odemo mi ponekad i u neki restoran, no Marinela kuha gotovo svaki dan po mojem programu - rekao je Filip koji se prije meča voli osamiti. Svjestan je tereta koji njegova supruga nosi zbog velike predanosti borilačkom sportu.

- Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja za baciti, ali me ne bi puno cura takvog trpjelo, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba - svjestan je 28-godišnji Hrgović.