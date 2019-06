Boksački svijet na ovo je dugo čekao!

Sjećate li se onih dana dosadne vladavine braće Kličko u teškaša kad smo pozdravljali izazivača za izazivačem od kojih nijedan nije imao šanse? Kad se sjetite tih dana, onda možete cijeniti situaciju koja se trenutačno događa u kraljevskoj kategoriji.

Za početak, tu je olimpijski pobjednik i donedavno još prvak u četiri različite verzije (WBA, WBO, IBF i IBO) Joshua, inače čovjek apolonske fizičke građe, čudesne kondicije i brutalne jačine udarca koji je 2017. u povijesnom meču na Wembleyu skinuo skalp legendarnom Ukrajincu i tada se promaknuo u novog nositelja svjetske teškaške scene.

Wilder kao u barskoj tučnjavi

S druge strane, bahati WBC prvak Deontay Wilder je 33-godišnji Amerikanac koji je u današnje vrijeme vjerojatno najposebnija pojava u vrhu svjetskog boksa. Bahati tip koji je nakon tri godine karijere uspio doći do bronce na Olimpijskim igrama, zbog čega i nosi nadimak Brončani Bombarder, nije boksački tehničar. Dapače, njegova tehnika, kako ju je jednom, dajući stručni komentar, opisao Željko Mavrović, izgleda kao da je u nekoj barskoj tučnjavi gdje su dopuštene isključivo šake.

Suparnik u velikom meču lani bio mu je Tyson Fury kojeg je Wilder naizgled nokautirao svojim bombama, no Fury se uzdigao iz mrtvih i nastavio meč do kraja. Mnogi su se bunili zbog remija na kraju misleći da je Fury taj čije su ruke trebale biti u zraku. Od spomenute trojke, Fury je tehnički uvjerljivo najpotkovaniji, a spektakularne eskivaže bez garda zaštitni su mu znak. Istina, Anthony Joshua pobijedio je Vladimira Klička u trileru od borbe na puku snagu ili izdržljivost, ali Tyson Fury je jedini boksač na svijetu koji je Klička uspio nadboksati, poraziti ga u njegovoj “igri”.

Nakon spektakularnog meča završenog remijem cijeli boksački svijet čeka uzvrat Furyja i Wildera za WBC-ov pojas. Može li se vjerovati tom dvojcu, taj će se okršaj dogoditi početkom iduće godine, a završni plan bio je da pobjednik između Wildera i Furyja boksa protiv Anthonyja Joshue u megameču za ujedinjenje svih naslova.

No, u boksu nikad ne možete planirati toliko unaprijed. Potvrdio je to Andy Ruiz, na prvu debeljuškasti Amerikanac porijeklom iz Meksika. Svi su zanemarivali to da nikad u karijeri nije bio u nokdaunu, a kamoli nokautiran. Međutim, Ruiz je Joshuu uvjerljivo nadboksao, šokantno pobijedio i osvojio sva četiri pojasa

Hrgović 2020. napada naslov

Iz prikrajka tzv. veliku četvorku vreba naš teškaš Filip Hrgović. Hrga je sam priznao da je bio među kandidatima za Joshuinu zamjenu još i prije no što je Ruiz bio dio priče, no zajednički promotor Eddie Hearn odbio je tu opciju. Sesvećanin je najkasnije u 2020. najavio napad na svjetski pojas.

Nakon dvije spektakularne godine, čekaju nas još barem dvije. Teškaški boks je ponovno u modi.