Zagrebačka Mladost postala državni prvak u ragbiju

Više od 500 gledatelja došlo je pogledati prvu finalnu utakmicu, prvu u povijesti koju su igrale dvije zagrebačke momčadi, a isti će se rivali sučeliti i u polufinalu Kupa.

"Bili smo dominantni tijekom cijele sezone, pokazali smo to i u ovom finalu. Isplatila se naša predanost treninzima i zajedništvo cijele momčadi. Zagreb možda nije u potpunosti bio na nivou, posebno u prvom poluvremenu, no bili su ipak, kao i uvijek, tvrdi protivnik. Presretan sam što sam uzeo ovaj treći naslov za svoju Mladost", rekao je nakon proslave naslova kapetan Mladosti Andrija Galić.

Treći je to naslov prvaka Hrvatske ragbijaša Mladosti. Splitska Nada ima čak 26 titula, a Makarska, Zagreb i Sinj po dvije.

Sezona se nastavlja Hrvatskim kupom, gdje se u polufinalu ponovno sastaju Mladost i Zagreb, dok je drugi par Sinj - Makarska.