Bježao od kamatara i izgradio najveće MMA carstvo, veliku industriju novca

Mukotrpno vraćeni pojas UFC-ova teškaškog prvaka Stipe Miočić primio je od predsjednika te organizacije Dane Whitea (50).

Američko-hrvatski borac ovaj put nije Whiteu uzeo pojas, kao nakon pobjede nad Ngannouom kada ga je uručio svom treneru, već je UFC-ovu šefu dopustio da obavi svoju dužnost.

Stipe je to tada učinio zbog svoga osjećaja da je White navijao za kamerunskog “Predatora”, da ga ne cijeni dovoljno jer su mu draži lajavci poput McGregora uz pomoć kojih lakše prodaje UFC-ove priredbe.

Iz te, poslovne, perspektive gledano, White bi zacijelo više volio da je pobijedio Cormier pa da onda može raditi na superborbi, trilogiji, Cormiera i Jonesa što je borba na kojoj bi UFC jako puno zaradio.

Promotor od samih početaka

No, voljeli ga ili ne, Dani Whiteu treba priznati da za svoje poslodavce radi odlično. Štoviše, da on te 2000. nije nagovorio svoga srednjoškolskog kolegu Lorenza Fertittu da kupi posrnuli UFC, možda taj mješoviti borilački sport (MMA) nikad ne bi postao tako popularan.

Prije nego što je dospio u Las Vegas, Dana White živio je u Connecticutu i Massachusettsu, pa je tako u Bostonu radio kao “bellboy”, dečko koji pomaže gostima pri unošenju prtljage.

S obzirom na to da se radilo o elitnom hotelu, padale su i unosne napojnice, a najveću bi dobio onaj tko bi pobijedio u organiziranoj borbi dvojice najjačih “asistenata recepcije”.

A upravo je White bio taj koji je obično pobjeđivao jer je već trenirao boks, a kada je pak organizirao boksački program za djecu a potom i pokrenuo tjelovježbu, neku kombinaciju boksa i aerobike, u njegovu životu pojavili su se reketari koji su mu dali do znanja da im duguje 2500 USD. Bili su to ljudi šefa lokalne mafije Whiteya Bulgera koji mu je htio naplatiti to što bez njegove dozvole zarađuje na njegovu teritoriju.

Situacija je postala ozbiljna kada je dobio telefonski poziv u stilu “ako nam ne platiš do nedjelje....”. White se tada odlučio pokupiti, pobjeći u Las Vegas i ne okrećući se za sobom, osjećajući da mora izbjeći borbu koju ne može dobiti. A osjećaj ga nije prevario, kao i dosta puta u životu, jer će kasnije sud tom istom Bulgeru dokazati sudjelovanje u čak 11 ubojstava.

A Vegasu mu se, nekoliko godina kasnije, Fortuna nasmiješila jer je na svadbi jednog prijatelja sreo školskog kolegu Lorenza Fertittu, tada već suvlasnika jednog lasvegaškog kasina, zajedno s bratom Frankom. U međuvremenu, Dana se s boksa prebacio na MMA gdje se počeo baviti menadžerskim poslom pa je jedno vrijeme zastupao Tita Ortiza i Chucka Lidella, kasnije velike suparnike.

– Kada sam shvatio da je UFC u velikim financijskim problemima, na rubu bankrota, i kada mi je tadašnji vlasnik UFC-a kazao da traži kupca, nazvao sam Lorenza Fertittu i kazao mu da bi bilo dobro kupiti UFC.

Braća su se složila i pristala investirati dva milijuna dolara, no kako to sve ipak nije teklo glatko, za nekoliko godina našli su se u minusu od 34 milijuna USD.

– Jedne noći nazvao me Lorenzo i kazao mi da više ne smije uludo trošiti obiteljski novac na posao koji ne uspijeva te mi rekao da nađem kupca, a najbolja ponuda koju sam našao iznosila je sedam-osam milijuna USD. Lorenzo je rekao “dobro” i poklopio slušalicu, a ja sam mislio da je sve gotovo.

Kupio Pride i Strikeforce

No, biznis ipak nije propao već se, zahvaljujući spretnom Whiteovu vođenju, pretvorio u brend koji je dosegnuo veliku vrijednost. Dogodilo se to i zahvaljujući “neprijateljskom preuzimanju” konkurentskih promocija kao što su bile japanski Pride te američki Strikeforce. UFC je te organizacije najprije kupio, a potom ugasio.

Kada su im pak njihovi poslovni instinkti rekli “sad je trenutak za naplatu”, braća Fertitta odlučila su 2016. prodati najpopularniju svjetsku promociju slobodne borbe te su inkasirala četiri milijarde dolara uplaćenih od kompanije WME-IMG. A u tom trenutku bila je to najveća transakcija u povijesti sporta.

S obzirom na to da je dobro radio svoj posao, u tvrtki u kojoj je imao devet posto vlasničkog udjela, novi vlasnici su Whitea na mjestu predsjednika i zadržali. Uostalom, on je donio odluku o kupnji konkurentskog Pridea, on je realizirao jako popularni reality-show “The Ultimate Fighter”, on je uveo žene u UFC...

Whiteov stil vođenja UFC-a je otvoren. Ne ustručava se uzvratiti udarac (verbalno) bilo kome tko ga očeše ili optuži za nešto. Na presicama uoči i nakon velikih borbi, koje ne mogu proći bez njega, kaže što misli ne razmišljajući o načinu izražavanja, pa ga mnogi i ne vole. No, mora se priznati da je njegova beskompromisnost UFC dovela do toga da je već više od desetljeća najjača organizacija slobodne borbe.