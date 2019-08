Ovo je bilo kao prst u oko! Hoće li Stipe Miočić reagirati na provokaciju?

Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić je nokautom u 4. rundi pobijedio Daniela Cormiera te nakon više od godinu dana u svoje vlasništvo vratio pojas UFC prvaka.

Nakon trijumfa na 241 UFC-u u Anaheimu šef najveće MMA organizacije Dana White napokon je priznao:

- Stipe je najbolji teškaš slobodne borbe.

Nije se dugo čekao komentar na njegovu izjavu. Predsjednik Bellatora Scott Coker ne može se složiti tom tvrdnjom te je javno prozvao UFC i naglasio kako je najbolji - Ryan Bader, piše Fightsite

Na svom je Twitteru objavio fotografiju s Baderom koji drži dva pojasa, u teškoj i poluteškoj kategoriji, te je napisao: 'Ryan Bader je najbolji borac u teškoj kategoriji'.

Njegova objava naišla je na mnoge komentare, a većina se složila kako Bader ne bi mogao biti ravnopravan suparnik barem petorici najboljih UFC boraca.

Veteran slobodne borbe Jimi Manuwa odgovorio je Cokeru kako bi 'Miočić sigurno imao što za reći na njegovu tvrdnju'.

Od dolaska u Bellator 2017. godine Bader se preporodio. Uzeo je dvije titule najprije svladavši bivšeg kolegu iz UFC-a Phila Davisa, a zatim osvojivši teškaški Grand Prix. Tamo je svladao dva renomirana teškaša Matta Mitrionea i konačno u završnici legendarnog Fedora Emelianenka.

Bader je godinama bio dio UFC-a gdje je pobjeđivao velika imena poput Evansa, Nogueire, OSP-a ili Latifija. No, također je gubio od Teixeire, Johnsona, Ortiza, Machide i Jonesa. Trenutačno ga očekuje prva obrana pojasa u teškoj kategoriji protiv još jednog UFC veterana Cheicka Konga. Meč bi se trebao održati 7. rujna na Bellatoru 226.

Bez da se međusobno sudare u borilištu, teško je prognozirati i sa sigurnošću reći tko je "kralj svjetskog MMA-ja", no sigurni smo da fanovi ne bi imali ništa protiv obračuna Miočić vs. Bader. Nažalost, to je teško očekivati s obzirom na to da su dvojica prvaci u konkurentskim organizacijama.