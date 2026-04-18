DVA HRVATA

FOTO Čovjek koji je odbio vatrene objavio sliku s Modrićem pa zaintrigirao sve hrvatske navijače

VL
Autor
Stjepan Meleš
18.04.2026.
u 09:19

Ofenzivni veznjak talijanskog Milana i američki reprezentativac Christian Pulišić, objavio je na Instagram profilu fotografiju s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem. Uz nju je stavio dvije hrvatske zastave, sugerirajući da su se našla dva Hrvata, a uz Modrićevo ime stavio je emotikon kraljevske krune. Istu objavu Modrić je podijelio na svojem profilu u obliku priče.

Pulišić je rođen u tamošnjoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Njegov otac Mark je hrvatskog podrijetla s očeve strani. Otac mu se zvao Mate, a on je s otoka Oliba kraj Paga. Pulišić od 2017. godine posjeduje hrvatsku putovnicu, ali nikada ga HNS nije uspio nagovoriti da odjene kockasti dres. Putovnica mu je poslužila da kao igrač Borussije Dortmund ne mora tražiti njemačku vizu jer je građanin Europske unije.

Dvadesetsedemogodišnji Amerikanac hrvatskih korijena je sjajno krenuo ove sezone, ali nije uspio održati formu tijekom prvenstva . U 25 ligaških nastupa ima osam golova i tri asistencije, ali je zadnji ligaški gol zabio još još 28. prosinca u pobjedi protiv Hellas Verone.

Foto: Instagram

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Milan Vatreni Christian Pulišić Luka Modrić

