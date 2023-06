Bivši vatreni: 'Najslabija Španjolska, naša nada su bokovi. Ne mogu se mjeriti s hrvatskim trolistom'

Sporting Gijon, Lleida, Cordoba, Almeria, Real Zaragoza španjolski su klubovi u kojima je igrao naš nekadašnji reprezentativac Mate Bilić. I nakon toga ostao je vezan uz Španjolsku, bio je skaut klubova, a i danas pomno prati naš i španjolski nogomet. Uhvatili smo ga dok se s obitelji šetao po Marjanu.

Mi imamo svjetske klase

Dan nakon lude utakmice u kojoj je Hrvatska slavila nad Nizozemskom s 4:2 nakon produžetaka, Španjolska je u puno tvrđoj utakmici pobijedila Italiju s 2:1 i danas će u Rotterdamu protiv Hrvatske tražiti put do osvajanja Lige nacija.

Kakav su dojam na vas ostavili Španjolci protiv Italije?

– Ne gledam ih toliko u kontekstu same utakmice nego ukupno u posljednje vrijeme. Španjolska je jako dobra, no u ovom trenutku Hrvatska je po karakteru i kontinuitetu rezultata u maloj prednosti. Španjolska je velesila, u ovom trenutku ima puno mladih igrača koji su nositelji igre u svojim klubovima. Bilo je dosta kritika u posljednje vrijeme, no izbornik Luis de la Fuente zna tu generaciju iz U-19 i U-21 reprezentacija koje je vodio, jako je blizak s njima – kaže nam Mate Bilić.

Ne izgledaju Španjolci tako strašno kao nekad kad su sve osvajali, sad su već dugo bez trofeja?

– Kad bismo sadašnju vrstu uspoređivali s onom koju vodili Aragones i Del Bosque, jasno je da im fale velikani kao što su Xavi, Iniesta i Busquets. Mi tu imamo svjetske klase, s tim našim trolistom u sredini – Modrić, Kovačić, Brozović – sadašnji se španjolski vezni red ne može uspoređivati, naš mozak igre puno je bolji od španjolskog.

Što bi se kod njih dalo iskoristiti, koje su im slabije točke?

– Naša nada mogu biti njihove bočne strane, njihovi bekovi dižu se visoko, ostavljaju dosta prostora i praznine što se može iskoristiti iako se nikad ne u kojem će smjeru utakmica krenuti. No naš izbornik najbolje zna, ovo je zadnja utakmica sezone, za obje reprezentacije to može biti lijepa završnica – priča Bilić.

Čega se treba čuvati?

– Oni su momčad koja je opasna u tranziciji nakon izgubljene lopte suparnika, brzo je distribuiraju do napadača ili na krila. No Hrvatska je ipak jako motorična momčad i vjerujem da to možemo spriječiti.

Bi li naša igra protiv Nizozemske bila dovoljna i za Španjolsku?

– Od 2018. godine dosad utakmica protiv Nizozemske naša je najbolja utakmica, sa svim tim prevratima u 120 minuta. Važan je i naš karakter, sjetite se kako ste se 2018. godine nervirali, a sad znate da naši neće spustiti ruke i da nije gotovo kakav god bio rezultat, da još mogu okrenuti. Sazrijevali smo s pritiscima, ova Hrvatska, kako god igrala, može dobiti, nikoga ne respektira. Razbili smo komplekse manje vrijednosti, sad se svi drugi moraju nas paziti.

Čini se da je i njima jako stalo do ovog trofeja, od 2012. nisu podignuli pobjednički pehar?

– Da, cijeloj Španjolskoj, ali i izborniku koji je tu tek nekoliko mjeseci, čak se u jednom trenutku govorilo i o njegovoj smjeni, no sad stoji dobro. No ova današnja utakmice je 50:50, sudar dvije jake reprezentacije i svaka može do slavlja – zaključio je Mate Bilić.

Goran Vlaović imao je puno veći staž u našoj reprezentaciji od Bilića, iskusio je i kako je igrati protiv Španjolske, u kojoj je i igrao četiri godine te upisao 73 nastupa za Valenciju.

Utakmicu na tribinama smo dobili

– Moj je dojam da je u svim našim dosadašnjim utakmicama Španjolska bila bolja nego je ova današnja, ova je možda najslabija. Možda to zvuči dosta teško kad se tako kaže, ali ova me Španjolska ne fascinira niti me straši. Oni su uvijek imali velike igrače iz tri-četiri najjača kluba. Ma i sad su to sve dobri igrači, sigurno će oni postati i supermomčad. No sad imaju puno mladih igrača, uz nekoliko starijih. Nemaju tu neku srednju dob u momčadi, mladi su Gavi i Pedri, pa stariji Morata, Alba... Samo je Rodri nekakva poveznica među njima i generacijska i igračka. Bez njega bi bili prosječna momčad – kaže Vlaović.

Jesmo li favoriti u nedjeljnom finalu?

– S obzirom na to kako smo odigrali protiv Nizozemske, moglo bi se reći da smo u prednosti, ali teško je protiv Španjolske biti bahat i bezobrazan i reći da si favorit. Smatram da imamo lijepe šanse i da možemo dobiti.

Za očekivati je da će naši ponovno 'igrati doma', u sjajnoj navijačkoj atmosferi.

– Navijači su me u Rotterdamu pozitivno iznenadili, za razliku od Svjetskog prvenstva u Kataru na kojem nismo imali podršku ni pravi osjećaj kao što je bilo u Rusiji, a znam koliko naši navijači vole ići i navijati. Sad je bilo zaista sjajno. Iskreno se nadam da će ih danas biti još i više, mislim da smo bitku na tribinama već dobili, kakav god bio rezultat na terenu – zaključio je Goran Vlaović.