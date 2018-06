Bivši suigrač zaprepastio nepoznatim detaljima o Ronaldu

Patrice Evra dijelio je svlačionicu s Cristianom Ronaldom u Manchester Unitedu, a za ITV je otkrio zanimljive detalje suživota s Portugalcem.

– Igrao je stolni tenis protiv Rija Ferdinanda i izgubio, tada smo svi počeli vikati i derati se, a Ronaldo se uzrujao – rekao je Evra pa dodao:

– Tada je poslao svog rođaka da kupi stol za stolni tenis, doma je trenirao dva tjedna, vratio se i pobijedio Rija pred svima nama. Takav je Cristiano, zato nisam iznenađen time što želi osvojiti još jednu Zlatnu loptu, što želi osvojiti Svjetsko prvenstvo. On je jedan jako ljutit čovjek.

Evra je otkrio kako svima toplo preporučuje da odbiju Ronaldov poziv na večeru.

– Ako vas Cristiano pozove na večeru k sebi, odbijte, toplo vam preporučujem. Rekao mi je: "Patrice, svrati poslije treninga." Ja sam otišao, a bio sam jako umoran, i sjedim ja tako tamo za stolom, a na njemu samo salata i bijelo meso, piletina... Mislio sam si, u redu, ništa strašno, za piće je bila samo voda, od soka ništa... Nadao sam se da će nakon toga doći neko dobro meso, ali ništa nije došlo. On je pojeo, ustao i počeo se igrati loptom, izvoditi neke trikove, a zatim mi je rekao da ustanem kako bismo se dodavali, a da nam lopta ne padne na pod – rekao je Evra pa zaključio:

- Malo sam ostao zatečen, pitao sam ga mogu li pojesti do kraja, a on je samo rekao: "Ne, ne, 'ajmo igrati", pa smo tako počeli. Nakon toga je predložio bazen, što mi je bilo dobro, a poslije toga smo bili u sauni i jacuzziju. Pitao sam ga jesmo li kod njega došli zato što sutra imamo utakmicu ili samo na ručak? Zato ne bih preporučio odlazak k njemu, on je stroj, s njim trening nikad ne prestaje.