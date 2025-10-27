Bivši suigrač legendarnog Hrvata dotaknuo dno: 'Nemam novca ni za cheeseburger...'

Allen Iverson bio je velika zvijezda početkom 2000-ih, zahvaljujući svojim nevjerojatnim vještinama pod košem koje su mu omogućile da Philadelphia 76erse odvede do NBA finala 2001. godine, gdje su izgubili od Kobeja Bryanta, Shaquillea O'Neala i Los Angeles Lakersa. Spomenimo da je s Iverson te godine igrao i naš Toni Kukoč, koji je na pola iste sezona razmijenjen u Atlantu. Iako plaće u NBA ligi prije nisu bile toliko astronomske i zapanjujuće kao danas, jer superzvijezde redovito zarađuju 50-60 milijuna dolara po sezoni, A.I. nije bio loše plaćen. Zapravo, kada je završila njegova 14-godišnja NBA karijera, skupio je 154.494.445 dolara plaća od Sixersa, Denver Nuggetsa, Detroit Pistonsa i Memphis Grizzliesa. Dodajte tome mnoštvo sponzorskih ugovora koje je imao tijekom svog vrhunca, i jasno je da je Iverson bio vrlo bogat čovjek koji je mogao živjeti udobno od svog nasljeđa i ulaganja.

Nažalost, to nije bio slučaj. Iversonove potrošačke navike i raskošan način života sustigli su ga nakon što su mu igrački dani završili. A kako plaće više nisu redovito stizale i nule su se smanjivale na njegovom bankovnom računu, Iverson se našao u financijskim problemima. Sezona 2008-09., jedna od posljednjih Iversonovih u prvoj ligi, donijela mu je 20.840.625 dolara, što je bio najveći iznos koji je ikada primio za jednu sezonu u cijeloj svojoj karijeri. Međutim, nekoliko godina kasnije, većina toga, zajedno s carstvom koje je izgradio, bila je na rubu propasti.

Iversonov nedostatak financijskog znanja i obuke, u kombinaciji s njegovom iznimnom velikodušnošću i trošenjem koje više nije odgovaralo njegovim prihodima, pridonijelo je njegovom padu. Unatoč zaradi stotina milijuna od plaća i ugovora o sponzorstvu, sreća ga je napustila i bankrotirao je 2012. godine. Zapravo, Iverson je imao vrlo malo preostalih sredstava, što je i sam priznao tijekom ročišta za razvod braka 2012. godine svojoj supruzi Tawanni. "Nemam ni novca za cheeseburger!" rekao je svojoj supruzi, koja mu je odmah dala 61 dolar iz svog novčanika.

Odrastajući u Hamptonu u Virginiji, Iverson se morao snalaziti. Stoga, kada je ušao u NBA kao prvi izbor na NBA draftu 1996. i dobio trogodišnji ugovor koji mu je donio 8,9 milijuna dolara, nije mu trebalo dugo da razvije ukus za luksuzni način života. Od vila, automobila, nakita, pa čak i uzdržavanja obitelji svoje pratnje. Više je trošio, nego zarađivao

„Odrastajući, sklopio je pakt sa svojim prijateljima, od kojih su neki imali dugi kriminalni dosje“, otkrio je Larry Platt, Iversonov biograf. „Oni su trebali postati reperi, a on je bio igrač. I tko god je uspio, ostali su ga pratili.“

To je značilo da je, kako je on počeo ostavljati svoj trag u NBA ligi, njegova šira obitelj rasla s njim.

„U jednom trenutku bilo je oko 35 obitelji na platnom spisku“, dodao je Platt. „I rodbina i prijatelji.“

Osvrćući se na tu situaciju, Iverson je priznao koliko je bilo teško stalno imati sve koji traže milostinju.

„Svi su vas napadali, čačkali, htjeli nešto od vas. Vukli i čupali. To je bilo teško“, primijetio je A.I. „Ne znati kako rukovati novcem, ne znati o novcu cijeli život, to je bio najteži dio.“

Iversonova priča je opomena koja služi kao podsjetnik mladim sportašima o važnosti financijske pismenosti i odgovornog upravljanja zaradom. Poanta je u tome da NBA sportaši možda danas zarađuju milijune, ali jednog dana čekovi će prestati stizati i morat će se osloniti na novac koji su uštedjeli i mudro uložili.