Bivši poznati nogometaš (63) poginuo nakon bizarne nesreće i nevjerojatnog sudara

Nekadašnji nogometaš koji je dobar dio karijere igrao u Bundesligi Reiner Wirsching preminuo je u 63. godini života od posljedica zaista bizarne nesreće u blizini svog doma u Bad Kissingenu. Wirsching, koji je u elitnom razredu njemačkog nogometa odigrao 72 utakmice, stradao je u sudaru s jelenom dok je vozio bicikl.

Nesreća se dogodila dok je Wirsching bio na treningu biciklom na saveznoj cesti između Poppenrotha i Bad Kissingena. U jednom trenutku sudario se s jelenom, pao i udario glavom od beton. Prilikom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu i to ga je nažalost koštalo života. Na cesti ga je pronašao jedan vozač te odmah pozvao hitnu pomoć.

Liječnici su mu pružili pomoć na mjestu događaja i prevezli ga u bolnicu, ali Wirsching je preminuo od zadobivenih ozljeda. Njegov brat Dieter otkrio je da je zadobio frakturu baze lubanje s jakim krvarenjem, zbog čega su šanse za preživljavanje bile minimalne.

Inače, Wirsching je najveći trag u karijeri ostavio igrajući za Nürnberg, za koji je nastupio u 72 utakmice Bundeslige. Vrhunac karijere imao je tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća, dok je s aktivnim igranjem prestao je 2001. godine u Würzburgu.

Od bivšeg igrača oprostio se i njegov bivši klub: 'Naša najdublja i iskrena sućut svim njegovim voljenima', poručili su iz Nürnberga.