Majka ju je nazvala po legendi, Stephen Curry proglasio ju je čudom a igrat će zajedno sa životnom partnericom

Iako je do samog kraja postojala neizvjesnost oko prvog izbora na ovogodišnjem WNBA draftu, Dallas Wingsi su se na kraju odlučili za siguran potez. Izborom Azzi Fudd, fantastične šuterice sa sveučilišta Connecticut, uprava kluba je ponovno ujedinila bivše suigračice i zvjezdani duo UConn Huskiesa, budući da je prošle godine kao prvi izbor u Dallas stigla i Paige Bueckers. Odluka o ponovnom spajanju nekadašnjih prvakinja, koje su zajedno dominirale sveučilišnom košarkom.

Samo osam dana nakon što su osvojile svoj prvi NCAA naslov, igračice sveučilišta UCLA ispisale su povijest WNBA drafta. Postale su prvi program u povijesti iz kojeg je u jednoj godini izabrano čak šest košarkašica, čime su srušile dosadašnji rekord od pet igračica koji su držala sveučilišta Tennessee, Notre Dame i South Carolina. Dominaciju prvakinja potvrdila je i činjenica da je čak pet njihovih igračica izabrano u prvoj rundi, uključujući i nevjerojatan niz od tri uzastopna izbora. U tom sveučilišnom sastavu je ove goden igrala i naša Lena Bilić.

Košarka je bila utkana u DNK Azzi Fudd. Oba roditelja, Tim i Katie Fudd, bili su sveučilišni igrači. Njezina majka, Katie Smrcka-Duffy, bila je zvijezda na NC Stateu i Georgetownu prije nego što je draftirana u WNBA, no ozljede su joj prekinule karijeru. Svoje snove prenijela je na kćer, kojoj je ime dala po legendi američke košarke i olimpijskoj pobjednici iz 1996., Jennifer Azzi. Prvu sveučilišnu ponudu dobila je u šestom razredu osnovne škole. U srednjoj školi St. John's u Washingtonu postala je fenomen. Kao "sophomore", učenica druge godine, postala je prva igračica u povijesti koja je osvojila prestižnu nagradu Gatorade National Player of the Year, s prosjekom od 26,3 poena, 6,2 skokova i 2,5 asistencija. Bila je i jedna od prvih djevojaka pozvanih u elitni kamp Stephena Curryja, gdje je pobijedila u natjecanju u tricama protiv najboljih muških vršnjaka. Njezin talent bio je toliko očit da su je skauti uspoređivali s najvećim legendama, od Diane Taurasi do Maye Moore, a slavni trener Geno Auriemma opisao ju je kao igračicu koja nikada ne paničari i koja je jednostavno "bolja u košarci od svih ostalih".

Nakon teške ozlijede na utakmici 3x3, zbog prirode ozljede, njezino koljeno zahtijevalo je dvije odvojene operacije. Prvo je MCL morao zacijeliti, a tek onda su liječnici mogli rekonstruirati ACL. Šest tjedana nakon ozljede, podvrgnuta je prvoj operaciji, a tjedne je provodila u krevetu, zarobljena u hotelskoj sobi u Indianapolisu, radeći vježbe četiri do pet puta dnevno. Dani su se pretvorili u tjedne, a tjedni u mjesece monotonije: buđenje, vježbe za noge, baratanje loptom sjedeći, šutiranje sjedeći, pa opet vježbe. Njezin desni kvadriceps toliko je atrofirao da ga je opisala kao "malu koštanu nogu". Čak i dok je prolazila rehabilitaciju, ponovno je otišla na Curryjev kamp. Liječnik joj je dopustio da se natječe u tricama, ali samo ako bude hodala između pozicija. Ipak je pobijedila. Taman kad se u siječnju 2020. vratila na parket, devet mjeseci nakon ozljede, i počela hvatati stari ritam, svijet je stao. Pandemija je zatvorila škole, dvorane i teretane, otela joj završnicu sezone i ostavila je bez pristupa rehabilitaciji.

No, Azzi nije odustala. S roditeljima je kupila koš i iscrtala linije na ulici ispred kuće kako bi stvorila improvizirano igralište. Kada je padala kiša, vježbala je u podrumu. Šuljala se u parkove kako bi šutirala i trčala sprintove na napuštenoj atletskoj stazi. U tom razdoblju izolacije, pridružila joj se Paige Bueckers. Dvije najbolje igračice svoje generacije stvorile su vlastiti spartanski režim. Ujutro šutiranje u praznoj dvorani, zatim doručak, pa pomaganje njezinoj majci u vođenju kampa za djevojčice iz susjedstva, a poslijepodne kondicijski treninzi u dvorištu ili na ulici.

Kao najbolja rangirana igračica u klasi 2021., Fudd je odabrala legendarno sveučilište UConn. Kao brucošica, pomogla je Huskiesima da dođu do finala nacionalnog prvenstva 2022. godine. No, nove ozljede koljena koštale su je većine druge i cijele treće sezone. Mnogi bi odustali, ali ne i Azzi. Vratila se jača nego ikad i u sezoni 2024./2025. vodila UConn do naslova NCAA prvakinja, pritom osvojivši nagradu za najistaknutiju igračicu Final Foura. Usporedno s uspjesima na terenu, Fudd je gradila poslovno carstvo izvan njega. Postala je jedna od najtraženijih sportašica u eri NIL (name, image, and likeness) ugovora. Potpisala je partnerstva s brendovima kao što su Chipotle, Buick i Bose, a onda je uslijedio povijesni ugovor sa SC30 Inc., tvrtkom Stephena Curryja. To nije bilo samo sponzorstvo; Curry joj je postao osobni mentor. Kasnije je potpisala i unosan ugovor s Jordan Brandom, pokrenula vlastiti podcast "Fudd Around and Find Out" i postala simbol sportašice novog doba koja savršeno spaja sportsku izvrsnost s poslovnom oštroumnošću.

Na WNBA draftu 2026. godine, Dallas Wingsi izabrali su Azzi Fudd kao prvi izbor, potpisavši s njom najunosniji "rookie" ugovor u povijesti lige. Time je njezina profesionalna karijera započela na samom vrhu. No, priča je dobila i romantičan zaokret. U ljeto 2025. godine, Fudd je potvrdila da je u vezi s Paige Bueckers, svojom dugogodišnjom prijateljicom, suparnicom i suigračicom s UConna. Njih dvije, koje su zajedno prošle sve od juniorskih reprezentacija do oporavka od ozljeda u dvorištu obitelji Fudd, sada su postale suigračice i u Dallasu.