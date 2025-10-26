Bivši napadač Barcelone poslao je veliko upozorenje Dinamu pred sraz sa Celtom

Nakon što Dinamo odradi svoje domaće obveze, a riječ je o utakmicama s Vukovarom (ponedjeljak u Vinkovcima) i Rijekom (na Dan mrrtvih 1. studenoga u Maksimiru), ponovno se okreće europskim ispitima. I tu plavi jako dobro stoje, nakon tri odigrana kola imaju sedam bodova i drže četvrto mjesto od 36 momčadi te s pravom gledaju prema nokaut fazi.

Pobjede nad Fenerahčeom i Maccabi Tel Avivom, pa onda remi s Malmöom u Švedskoj vrijedni su rezultati. No, pred plavima je još pet utakmica do kraja ove faze natjecanja, a prva je na rasporedu utakmica sa Celtom Vigo 6. studenoga u Zagrebu.

Nakon poraza u Stuttgartu Celta je kod kuće slavila protiv PAOK-a i Nice i stigla do devetog mjesta u Europskoj ligi. No, u španjolskoj ligi nisu nimalo dobri, sad su u desetom kolu stigli do prve pobjede, uz sedam remija pobjegli su iz zone ispadanja i stigli do 13, mjesta ipsred Osasune.

Celta je sad gostovala u Osasuni kod našeg reprezentativca Ante Budimira i sve je za goste krenulo jako dobro. Iako je Osasuna bila bolja, gosti su poveli. Sa svoje polovice pobjegao je Ferran Jutgla i kad ga je suparnički branič gotovo dostigao odlučio se za udarac, krasno je lobao vratara Osasune, stvarno majstorski pogodak.

Plavi će morati pripaziti na ovog napadača, poslao je ozbiljno upozorenje, ne smije mu se ostaviti prostora za bijeg u Maksimiru.

Jutgla je 26-godišnji napadač koji je ponikao u Espanyolu, potom je bio u Barceloni B, a onda i u prvoj momčadi za koju je odigrao šest utakmica. Protekle tri sezone bio je u Club Bruggeu za koji je postigao 31 pogodak. Iz Barcelone je prodan za pet milijuna eura, a sad ga je Celta kupila za isti iznos.

No, Osasuna ima Antu Budimira koji je do poluvremena doveo svoju momčad do preokreta. Prvo je izborio jedanaesterac kojeg je sam u 37. minuti pretvorio u izjednačenje, a onda u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nevjerojatno spretno reagirao na prvoj stativi i prevario vratara Celte za 2:1 prednost svoje momčadi.

No, spomenuti Ferran Jutgla u 68. minuti vratio je momčad Celte u 'egal', dobro se snašao u gužvi pred vratima Osasune i izbliza ugurao loptu u mrežu za 2:2 u 68. minuti. Do toga nije moralo doći, Budimir je imao novi jedanesterac, ali išao je na 'panenku' i pogodio prečku i ostao bez hat-tricka.

I onda je na kraju stigla kazna, Duran je lijepo zabio za prvu pobjedu Osasune u ovoj sezoni španjolske lige i bijeg iz zone ispadanja na 13. mjesto, ispred Osasune.