Bivši igrač Gorice osuđen za obiteljsko nasilje: supruzi prijetio smrću, nanosio joj bol...

Bivši slovenski reprezentativac, te igrač PSV, ali i hrvatskog prvoligaša Gorice Tim Matavž proglašen je krivim na Okružnom sudu u Sloveniji zbog obiteljskog nasilja, te zanemarivanja supruge i troje maloljetne djece. Tridesetpetogodišnji napadač, koji i dalje nastupa za ND Goricu u drugoj slovenskoj ligi, priznao je krivnju te mu je izrečena novčana kazna od 2790 eura.

Prema pisanju portala Nogomania, Matavž je priznao da je suprugu vrijeđao, ponižavao, nanosio joj bol te joj prijetio, uključujući i prijetnje smrću. U sudskim dokumentima stoji da joj je ograničavao kontakte s rodbinom i prijateljima, vrijeđao je pred djecom te joj blokirao pristup bankovnom računu.

Unatoč svemu, prema navodima suda, obiteljska situacija se s vremenom stabilizirala i obitelj ponovno živi zajedno oko godinu dana. S obzirom na priznanje, Matavž i tužiteljstvo postigli su sporazum kojim je kazna zamijenjena novčanom umjesto zatvorske. Matavž je jedan od najpoznatijih slovenskih napadača proteklog desetljeća.

Nastupao je za PSV, Augsburg, Genou i nekoliko drugih europskih klubova, a za reprezentaciju Slovenije zabio je 11 golova u 39 nastupa. U hrvatskoj ligi (SuperSport HNL) nosio je dres Gorice od siječnja 2023. do siječnja 2024., ostvarivši 41 nastup uz pet golova i tri asistencije.