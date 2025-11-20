Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
SRAMOTNO PONAŠANJE

Bivši igrač Gorice osuđen za obiteljsko nasilje: supruzi prijetio smrću, nanosio joj bol...

Velika Gorica: HNK Gorica i GNK Dinamo u 12. kolu Prve HNL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
20.11.2025.
u 13:57

U hrvatskoj ligi (SuperSport HNL) nosio je dres Gorice od siječnja 2023. do siječnja 2024., ostvarivši 41 nastup uz pet golova i tri asistencije.

Bivši slovenski reprezentativac, te igrač PSV, ali i hrvatskog prvoligaša Gorice Tim Matavž proglašen je krivim na Okružnom sudu u Sloveniji zbog obiteljskog nasilja, te zanemarivanja supruge i troje maloljetne djece. Tridesetpetogodišnji napadač, koji i dalje nastupa za ND Goricu u drugoj slovenskoj ligi, priznao je krivnju te mu je izrečena novčana kazna od 2790 eura.

Prema pisanju portala Nogomania, Matavž je priznao da je suprugu vrijeđao, ponižavao, nanosio joj bol te joj prijetio, uključujući i prijetnje smrću. U sudskim dokumentima stoji da joj je ograničavao kontakte s rodbinom i prijateljima, vrijeđao je pred djecom te joj blokirao pristup bankovnom računu.

Unatoč svemu, prema navodima suda, obiteljska situacija se s vremenom stabilizirala i obitelj ponovno živi zajedno oko godinu dana. S obzirom na priznanje, Matavž i tužiteljstvo postigli su sporazum kojim je kazna zamijenjena novčanom umjesto zatvorske. Matavž je jedan od najpoznatijih slovenskih napadača proteklog desetljeća.

Nastupao je za PSV, Augsburg, Genou i nekoliko drugih europskih klubova, a za reprezentaciju Slovenije zabio je 11 golova u 39 nastupa. U hrvatskoj ligi (SuperSport HNL) nosio je dres Gorice od siječnja 2023. do siječnja 2024., ostvarivši 41 nastup uz pet golova i tri asistencije.
Ključne riječi
Tim Matavž NK Gorica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Northern Ireland v Germany
KAZNENI NALOG

Kovačeva izvijezda se ispričala nakon što je kažnjen zbog pokušaja ilegalne kupovine oružja

Bild je prije nekoliko dana otkrio kako je protiv njemačkog reprezentativca izdan kazneni nalog zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a državno odvjetništvo kaznilo je Adeyemija sa 450.000 eura. Navodno su u paketu bili bokser i elektrošoker, koji nisu dopušteni bez službene dozvole. U srijedu se o svemu putem društvenih mreža oglasio i sam igrač ispričavši se klubu i reprezentaciji.

Humanitarna akcija

Dinamov "Orašar“ - Večer za Dinamov omladinski pogon i Zakladu "Nema predaje“

Dinamovština nije samo navijanje, nego i briga jednih za druge. Omladinski pogon je srce našeg kluba, a ova večer pokazuje da zajedno možemo stvoriti okruženje u kojem djeca rastu, uče i razvijaju se kao ljudi i kao sportaši. Suradnja sa Zakladom ‘Nema predaje’ dodatno potvrđuje da se Dinamo živi kroz zajedništvo i pomaganje onima kojima je najpotrebnije - rekao je Marijan Pojatina, predsjednik KK Dinamo Zagreb.

Učitaj još

Kupnja