Bivši igrač Cibone i nesuđeno pojačanje Zadra uhvaćeni u velikoj NBA prevari!

Američka policija provela je veliku akciju i razotkrila prevaru u kojoj je sudjelovalo čak 18 bivših NBA košarkaša, među kojima i nekadašnja zvijezda Cibone - Alan Anderson! Kao i nesuđeno pojačanje Zadra Glen Davis.

Na teret im se stavlja to da su od 2017. do 2020. organizirano lažirali zahtjeve za naknadu medicinskih i stomatoloških usluga koje se zapravo nikada nisu dogodile, a naplaćene su 3,9 milijuna američkih dolara, od čega je igračima pripalo oko 2,5 milijuna.

Do ovih informacija stigao je američki NBC i objavio je sva imena uhićenih košarkaša. To su redom: Milt Palacio, Sebastian Telfair, Antoine Wright, Darius Miles, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Glen Davis, Jamario Moon, Terrence Williams, Alan Anderson, Tony Allen, Shannon Brown, William Bynum, Melvin Ely, Christopher Douglas-Roberts i Tony Wroten.

18 former NBA players have been arrested and charged federally for defrauding the NBA’s Health and Welfare Benefit Plan out of approximately $4M, per @Tom_Winter



(h/t @ByTimReynolds ) pic.twitter.com/JYabiqxM1p