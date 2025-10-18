Naši Portali
TENIS

Bivša pobjednica Wimbledona ušla u finale i zadržala nadu u plasman na završni turnir

WTA 500 - Ningbo Open
MAXIM SHEMETOV/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
18.10.2025.
u 13:10

Unatoč porazu, Paolini, koja je prošle godine igrala u finalu Roland Garrosa i u Wimbledonu, i dalje se bori za jedno od dva preostala mjesta na WTA finalu.

Kazahstanska tenisačica Elena Ribakina plasirala se finale teniskog turnira Ningbo Open pobijedivši u subotu u polufinalu Talijanku Jasmine Paolini sa 6-3, 6-2 i time su njezine nade za sudjelovanje na WTA završnici sljedeći mjesec ostale na životu.

Pobjednica Wimbledona iz 2022. godine u finalu će igrati protiv bolje iz susreta između Ruskinja Diane Shnaider i Ekaterine Aleksandrove.

"Znala sam da će meč biti jako težak.Znala sam da moram dati sve od sebe. Sretna sam što sam ostala fokusirana do kraja i što sam pobijedila u dva seta. Jako sam uzbuđena. Pokušat ću dati sve od sebe (u finalu). Vidjet ćemo što će se dogoditi", rekla je Ribakina koja će sutra u finalu pokušati osvojiti svoj deseti naslov u karijeri.

Nastup na WTA završnici, koja se održava od 1. do 8. studenog u Rijadu u Saudijskoj Arabiji osigurale su Arina Sabaljenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys.

Ključne riječi
Finale WTA turnir Jasmine Paolini Elena Ribakina

