Bivša pobjednica Wimbledona ušla u finale i zadržala nadu u plasman na završni turnir

Kazahstanska tenisačica Elena Ribakina plasirala se finale teniskog turnira Ningbo Open pobijedivši u subotu u polufinalu Talijanku Jasmine Paolini sa 6-3, 6-2 i time su njezine nade za sudjelovanje na WTA završnici sljedeći mjesec ostale na životu.
Pobjednica Wimbledona iz 2022. godine u finalu će igrati protiv bolje iz susreta između Ruskinja Diane Shnaider i Ekaterine Aleksandrove.Mirko se već sprema za borbu, bit će favorit u meču po boksačkim pravilima
"Znala sam da će meč biti jako težak.Znala sam da moram dati sve od sebe. Sretna sam što sam ostala fokusirana do kraja i što sam pobijedila u dva seta. Jako sam uzbuđena. Pokušat ću dati sve od sebe (u finalu). Vidjet ćemo što će se dogoditi", rekla je Ribakina koja će sutra u finalu pokušati osvojiti svoj deseti naslov u karijeri.
Unatoč porazu, Paolini, koja je prošle godine igrala u finalu Roland Garrosa i u Wimbledonu, i dalje se bori za jedno od dva preostala mjesta na WTA finalu.
Nastup na WTA završnici, koja se održava od 1. do 8. studenog u Rijadu u Saudijskoj Arabiji osigurale su Arina Sabaljenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys.