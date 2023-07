Bišćan nakon priprema: 'Moramo dobiti dva-tri imena, plus svi ovi koji sada nose kvalitetu'

Nakon što je njegova momčad odigrala 1:1 protiv praške Sparte u posljednjoj prijateljskoj utakmici priprema u Sloveniji, Igor Bišćan je komentirao igru najjače postave Dinama. Ujedno, ova utakmica može se shvatiti i probom za susret Superkupa koji će se igrati 15. srpnja na Maksimiru.

"Ozbiljna, čvrsta utakmica na razini koja nam je trebala. Odigrali smo na pristojnoj razini. Vjerojatno smo zaslužili još koji gol. U drugom poluvremenu su obje ekipe napravile zamjene, bilo je šareno, ali opet se nešto moglo vidjeti. Sve u svemu, bila je ovo idealna utakmica za ono što nas čeka. Htjeli smo pobijediti, ali možemo biti optimistični pred početak sezone", komentirao je Bišćan.

GALERIJA Dinamo i Sparta odigrali bez pobjednika

Pohvalio je i Spartu koja je potencijalni protivnik Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka. "To se vidjelo. Ozbiljna su momčad za play-off rundu. Ne znam, bilo bi žilavo (u kvalifikacijama). Sigurno smo bolji, no i oni su dobro posloženi", zaključio je trener Dinama.

"Manje-više su ovi koji su startali tu negdje. U obzir će ući još neki", rekao je o momčadi koja će otvoriti utakmicu s Hajdukom. Momčad se danas sastojala od Livakovića na golu,Šutala, Perića, Ristovskog i Ljubičića u obrani, Mišića, Bulata i Baturine u veznom redu te Špikića, Ivanušeca i Petkovića u napadu. Dodao je i da je gledao utakmice koje je igrao Hajduk tijekom priprema.

"Dobro smo radili. Pripreme nisu bile preduge, nije ni došlo do zasićenja. Kompletirali smo se u hodu. Vrijeme nas je poslužilo u smislu da smo svakih par dana imali jedan svježiji dan. Dečki su odradili isplanirano, svi su dobili minutažu. Neke mlade reprezentativce smo isforsirali kako bismo ih ubacili u ritam. Nitko se nije ozlijedio", rekao je o tijeku priprema u Sloveniji.

Dotaknuo se i spornog manjka volje da se Mislava Oršića vrati u Dinamo. "Rekao sam svoje, sve ostalo nije na meni. Drugo nema smisla komentirati. Ne, nisam ga direktno zvao, nema to smisla više komentirati. Radi se na na još dolazaka. Najveće pojačanje bilo bi da svi dečki ostanu do kraja kvalifikacija, no moramo dobiti dva-tri imena, plus svi ovi koji sada nose kvalitetu. Čeka nas ozbiljan broj ozbiljnih utakmica na početku, moramo biti spremni", kazao je o transferima.

"Volio bih da sam dobio igrača koji bi se ravnopravno mogao boriti za prvih 11-15 igrača. Mlad je i vrijedan igrač. Na nama je da izvučemo najbolje od njega", rekao je o Petru Sučiću. Zaključio je otkrivši plan za one mlade igrače koji još nisu dobili priliku: "Sve upućuje na to da će morati ići nekamo na posudbe. Ne znam hoće li svi, ali možda većina. Jednostavno je to tako, mladom igraču je najvažnije skupljati minute na što višem nivou. To je najbolje za razvoj."

VIDEO Igor Bišćan priznao da Dinamo nema kadar: Ovo nije normalna situacija