Tursku zahvatila vatrena groznica: Petkoviću nude milijune da zaigra u Bjeličinoj momčadi

Usprkos navodima Nenada Bjelice da s Dinamom nisu otvoreni pregovori o transferu Brune Petkovića u Trabzonspor, čini se da se u turskim medijima rasplamsala vatrena groznica. Nakon što je u Turski stigao Mislav Oršić, neprestano se bave mogućnošću prelaska zvijezde Dinama, a predsjednik kluba Ertuğrul Doğan govori o razgovorima s plavima i visini odštete koju traže za svog napadača.

Najnovija vijest je navodna ponuda koju je hrvatski prvak dobio od Trabzonspora. Istanbulski sportski radio Radyo Gol navodi da je turski klub spreman Dinamu platiti 2 i pol milijuna eura odštete, a igraču nude trogodišnji ugovor uz 1,75 milijuna eura godišnje zarade.

"Pregovarali smo oko Petkovića. Ako razgovori dođu do iznosa kakvog mi želimo, onda se možda nešto i dogodi. U suprotnom neće doći do dogovora. Dinamo traži više od četiri milijuna eura, nema šanse da će Trabzonspor dati takav novac", zaključio je Dogan.

Bivši trener Dinama Nenad Bjelica rekao je kako je razgovarao s Petkovićem, no da nije bila riječ o formalnim nastojanjima da ga se dovede u Trabzonspor. Rekao je i da u navodima turskih medija "nema nikakve istine", no navodi predsjednika kluba to opovrgavaju. Petkoviću ugovor s Dinamom ističe sljedeće godine, a napadač ga još nije obnovio.

