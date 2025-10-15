Bio je slavan, bogat, igrao s Ronaldom i Šimićem, a onda su ga obuzeli demoni. Sad jedva preživljava

Fabio Macellari bio je predodređen da postane nogometaš svjetske klase. Cilj je ostvario u 26. godini, kada je ovaj talijanski lijevi bek rođen u Sesto San Giovanniju prešao u Inter. Bio je to vrhunac karijere koja je potom vodila u pakao, nakon što je igrač prvo završio u kokainskoj ovisnosti, a zato se već s 30 morao oprostiti od profesionalnog nogometa.

Macellari danas ima 51 godinu i radi kao zidar u talijanskom Amatriceu u jednoj građevinskoj firmi. Fabio tamo živi sa sinom Matteom, kojeg je njegova supruga Claudia dobila 2006., a brak je im je razoren prije mnogo godina.

Često se Macellari vraća u Cagliari, gdje je igrao u dva različita navrta i upoznao bivšu suprugu, a vraća se i u doline Piacentine gdje sječe drva u obiteljskoj šumi.



Sve za što se borio kao dječak i što ga je dovelo do slave u talijanskom nogometu sada je samo sjećanje.



- Moj dječački san? Imam neke vrlo snažne slike koje još uvijek imam ispred sebe - rekao je prije nekoliko godina u podcastu Luce Casadeija, pa nastavio:

- Onu utakmice na San Siru, gdje su me vodili da gledam derbi meč Milana i Intera. Sjećam se kada sam vidio igrače kako ulaze na teren pred punim stadionom San Siro, stvar koja mi je pala na pamet bila je 'i ja ću igrati ovdje'. Na kraju sam i zaigrao na San Siru, i to puno puta. No, trebao sam još puno više da nisam imao poroke.



Kada je uspio zaraditi prvi veliki novac, kada je svlačionicu u Interu dijelio s velikanima poput Ronalda, Seedorfa, Zanettija, Blanca, Vierija, našeg Šimića..., nogomet mu je pao u drugi plan. Droga je nakon toga zavladala Macellarijem životom i pratit će ga i u sljedećoj fazi njegove karijere, povratku u Cagliari sljedeće godine.

- U trenutku povratka na teren s Bolognom četiri mjeseca i pol nakon operacije otišao sam u Porto Cervo za vrijeme praznika, unajmio sam brod, došle su mi dvije Ruskinje, tu je bila luda zabava i onda je raskinut ugovor s Bolognom, nakon što su u klubu sve saznali.



Priznao je da je nakon jedne utakmice prvo konzumirao kokain. Te noći je otišao i predsjedniku Cagliarija i ispričao mu se zbog svega. Kada je igrao u Interu, zarađivao je ogroman novac, ali sve je potrošio na žene i drogu. Od profesionalnog nivoa se oprostio 2006. godine te je igrao za nekoliko niželigaša i počeo raditi sporedne poslove da zaradi da preživi.



Jedno vrijeme radio je kao konobar, zatim u pekari, a poslije toga i kao drvosječa. Sječom drva bi iz sebe izbacivao sav bijes kojeg je osjećao. Sada je zaposlen kao zidar.



- Plan je ostati u mojoj vikendici i preurediti dvije ili tri male sobe. Sretan sam zbog ovog što imam, odnosno nema potrebe svaki se dan voziti u Ferrariju ili jesti skupa jela u restoranu. Ja sam zadovoljan s ovime što imam. Tako je, kako je... - završio je Macellari.