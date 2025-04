Bio je na vrhu svijeta i svi su mislili da je obiteljski čovjek.A onda su otkrivene sve njegove ljubavnice

Nekada nepobjedivi kralj golfa, Tiger Woods (49), godinama je bio simbol sportskog savršenstva: prvak koji je rušio rekorde i mijenjao povijest. No, iza slike idealnog supruga i oca krio se buran privatni život, koji je 2009. godine izbio u javnost i zauvijek promijenio njegovu karijeru i reputaciju.

Woods se 2004. godine oženio švedskom manekenkom Elin Nordegren. Njihov brak smatran je jako skladnim, sve do trenutka kada je američki tabloid National Enquirer objavio vijest o njegovoj izvanbračnoj vezi s noćnom hostesom Rachel Uchitel (na glavnoj fotografiji). Ispostavilo se da je to bio tek početak. U sljedećim tjednima, niz žena istupio je u javnost tvrdeći da su bile u ljubavnoj vezi s Woodsom, većinom dok je bio u braku.

- On je bio u mom krevetu i bio je moj tigar - rekla je Uchitel u dokumentarcu koji je kasnije objavljen. - Jednostavno sam osjećala da konačno nešto kažem. Bilo je zaista teško deset godina gledati ljude da govore svašta o meni. Neki govore o meni kao da me znaju, a to nije istina. To je težak život i nije bilo lako. Stoga sam odlučila progovoriti - dodala je.

U javnosti se spominjalo više od 20 ljubavnica, među kojima su bile konobarice, manekenke i porno glumice. Otkriveni detalji o paralelnim vezama, tajnim susretima i porukama izazvali su šok ne samo među obožavateljima golfa, već i širom javnosti. Woods se ubrzo povukao iz javnosti i potražio stručnu pomoć, navodeći da se suočava sa "seksualnom ovisnošću".

Njegov brak s Elin Nordegren službeno je okončan, a Woods je zbog skandala izgubio i niz sponzorskih ugovora. Bio je to jedan od najvećih padova u suvremenoj sportskoj povijesti – od globalnog uzora do naslovnica tabloidnih rubrika.

U godinama koje su uslijedile, Woods je pokušao obnoviti karijeru i imidž. Nakon turbulentnog razdoblja, uključujući ozljede i operacije, 2019. godine osvojio je Masters i time ostvario jedan od najimpresivnijih povrataka u povijesti sporta.

Woods je bio u vezama s nekoliko poznatih osoba, uključujući olimpijsku skijašicu Lindsey Vonn. Njegova posljednja poznata veza s Ericom Herman završila je novim kontroverzama – Herman je 2023. godine podnijela tužbu, tvrdeći da je nepravedno izbačena iz doma koji su dijelili.

Između 1996. i 2007., Woods je zaradio 769, 5 milijuna USD, a 2010. postao je prvi sportaš u povijesti koji je zaradio više od milijardu dolara. U to vrijeme, Woods je bio toliko dominantan da su se tada pisale kolumne s radnim naslovima “Je li Tiger štetan za golf” i “Ima li smisla da se svi ostali bore za drugo mjesto”. Štoviše, s obzirom na njegovu prednost u snazi udarca, neki su tereni na PGA Touru produženi samo da bi otežali Woodsu koji je lomio svoju konkurenciju najdužim prvim udarcem.

Zbog izrazitih bolova u leđima, Tiger je jednom popio toliko analgetika da policajcu, koji ga je uhitio zbog vožnje “pod utjecajem”, nije znao reći u kojem se gradu zatekao. A u to vrijeme nije sam ni cipele mogao zavezati, a jednom je pao na leđa i nije mogao ustati pa je kći nazvao da pozove hitnu pomoć. No, Woods se nije predao. Oporavio se od svih tih zahvata na kralježnici i izveo jedan od najvećih povrataka u povijesti sporta koji silno podsjeća na onaj golferskog velikana Bena Hogana. A njemu su liječnici, naklon po život opasne prometne, reli da nikad više neće hodati, a on se spektakularno vratio. Više nije dominantan kao u svojim najboljim danima, ali i dalje ima veliki utjecaj u svijetu golfa. Nakon brojnih ozljeda, operacija i prometne nesreće 2021., rijetko nastupa i teško se natječe s mlađim igračima na najvišoj razini.