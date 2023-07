Izgledao je zastrašujuće i borio se protiv Cro Copa, a danas je neprepoznatljiv: 'Više ne jedem meso'

Prije nekoliko tjedana Alistair Overeem u javnosti se pojavio mnogo mršaviji nego što smo ga pamtili iz vremena dok je bio u ringu. Njegov novi izgled zabrinuo je fanove, ali Demolition Man otkrio je kako nema brige. Svoju mršaviju liniju može zahvaliti prehrani – postao je vegetarijanac.

I ne samo što je priznao kako je promijenio prehrambene navike, nekadašnji mišićavko najavio je da se više neće boriti, prenosi Croring.

“This is not my thing anymore.”



Alistair Overeem has announced his retirement, and detailed the lifestyle changes that led to his recent weight loss.



