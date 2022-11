Bilić spontano nasmijao Engleze: A tko ih nije vodio!?

Slaven Bilić ostvario je četiri pobjede u posljednjih pet susreta na klupi engleskog drugoligaša Watforda.

Nakon prekida niza od tri slavlja prošlog tjedna, kada ga je s 1:0 zaustavio Coventry, bivši hrvatski izbornik u zadnjoj je utakmici kod kuće pobijedio Reading (2:1).

Watford danas gostuje kod Bristol Cityja, a Bilić je na press-konferenciji uoči utakmice novinare nasmijao šaljivim odgovorom. Naime, ekipu Bristola vodi Nigel Pearson, svojevremeno i trener Watforda.

Hrvata su upitali hoće li mu susret protiv bivšeg trenera njegovog sadašnjeg kluba predstavljati problem.

- Tko nije vodio Watford ovih dana!? - odgovorio je Bilić i nasmijao prisutne.

Quote of the season from Bilic just now! Asked about facing Pearson, a former #watfordfc manager tomorrow. “Who hasn’t managed Watford these days?!” — Andrew French (@androofrench) November 11, 2022

Hornetsi su u posljednje tri godine promijenili devet trenera, a neki su otišli nakon desetak utakmica. Bilić je na klupi momčadi od 26. rujna.

