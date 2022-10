Kreće u niz? Bivši hrvatski izbornik u Engleskoj zaredao dvije pobjede

Hrvatski nogometni stručnjak Slaven Bilić prvi put otkako je preuzeo engleskog drugoligaša Watford uspio je spojiti dvije pobjede.

U susretu 18. kola engleskog Championshipa momčad Watforda, koju vodi hrvatski trener i bivši izbornik "Vatrenih" Slaven Bilić je na gostovanju pobijedila Wigan sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Joao Pedro u 87. minuti na asistenciju Yasera Asprille.

Foto: Darren Staples October 2, 2022, Stoke, United Kingdom: Stoke, England, 2nd October 2022. Slaven Bilic manager of Watford during the Sky Bet Championship match at The Bet365 Stadium, Stoke. Photo via Newscom Photo: Darren Staples/NEWSCOM

Bila je to druga uzastopna i četvrta Bilićeva pobjeda otkako je preuzeo Watford, a ima i tri poraza.

Watford je ovom pobjedom skočio na sedmo mjesto sa 26 bodova, devet manje od vodećeg Burnleyja.

Wigan je ostao na 20. poziciji sa 19 bodova, dva više od zone ispadanja.

Standings provided by Sofascore

