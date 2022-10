Britanske novine tvrde da je poznati nogometaš sa ženom prevario državu: 'Tužit ću vas i pravda će pobjediti'

Poznati francuski nogometaš Moussa Sissoko godinama je nastupao za dva slavna premierligaša Newcastle i Tottenham, a trenutno igra u francuskom Nantesu.

Britanski The Sun piše da je Sissoko sa svojom boljom polovicom ispao pravi prevarant jer nije podmirio račune za struju?! Nogometaš i njegova žena Marylou Sidibe živjeli su u stanu vrijednom tri milijuna funti, no nisu platiti troškove električne energije koji su iznosili oko 60 tisuća funti.

1/2 @TheSun you used my name and image for a matter that doesn't concern me. You have not verified your information and this is causing personal harm to me and my family. pic.twitter.com/XmcukvDXGR