Bilić dao obećanje i oduševio navijače: 'Sve ćemo napraviti da vratimo Watford u Premiership!'

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić vratio se u Englesku i započinje novu avanturu, ovaj puta je destinacija Watford.

Slaven je u ruke dobio najskuplju momčad Championshipa kojoj je cilj što brži povratak u elitni rang engleskog nogometa, toga je svjestan i Bilić.

- To je ogroman klub s jasnim ciljem, zna što želi postići. Veliki dio karijere proveo sam u Engleskoj i kao igrač i kao trener, tako da sam dobro upoznat s Watfordom i znao sam da će mi dobro odgovarati. Uvjeti su sjajni, klub je dobro organiziran - rekao je Bilić u prvom razgovoru za klupsku televiziju.

- Znam što mogu očekivati u Championshipu. To je jako teška liga. Ima puno utakmica, ali jednostavno morate biti spremni na to. U WBA-u sam imao prekrasnu prvu sezonu i znam što trebam učiniti da bih postigao iste rezultate ovdje u Watfordu. Ne volim klišeje, ali sve što radimo je zbog navijača. Mogu im samo obećati da ćemo moj stožer i ja, i igrači naravno, učiniti sve što možemo da pokušamo vratiti ovaj klub u Premier ligu. Nadamo se da to možemo zajedno postići - zaključio je novoimenova menadžer Watforda.

Bilić je zadnji posao radio u kineskom Beijingu, u karijeri je vodio Bešiktaš, West Ham, Hajduk, WBA i moskovski Lokomotiv.

