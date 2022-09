Bilić dao mišljenje tko treba biti prvi vratar i poslao poruku Petkoviću: Moraš biti gladan gola, ne trebaš nam kao 'desetka'

Zanimljivo društvo nalazilo se u studiju Nove TV, kao stručni komentatori utakmicu su pratili Robert Jarni i Slaven Bilić, suigrači iz brončane generacije 1998. godine.

Bivši izbornik slaže se s činjenicom da nemamo pravu 'devetku' te da Petković treba više vremena provoditi u šesnaestercu protivničke ekipe.

- Drži vodu priča da nemamo špicu, dvije šanse smo imali iz prekida, a dva gola zabili izvan šesnaesterca. Ali veseli me priča o veznima koji stalno idu naprijed, to me najviše veseli. Petković donosi dosta. U drugom dijelu prvog poluvremena nas je Danska stisnula i falio nam je netko da sačuva loptu, izbori faul. To Krama nije. Petko nam ne treba da nas dovede gore, uz takvu veznu liniju koju imamo, ali kad vodiš pa te protivnik stisne, treba ti. Jako je upotrebljiv, ali mora u reprezentaciji, pa i u Dinamu, odrediti da igra centarfora, ne treba nam kao desetka - smatra Slaven Bilić.

Jarni i Bilić potom su prokomentirali tko treba biti prvi vratar vatrenih, Robert smatra da to treba biti Livaković, dok je Slaven nadodao:

- Treba biti jasno tko je prvi golman. Oni su čudne biljke i treba im samopouzdanje. Oko Livakovića je bilo upitnika, ali pomogla mu je Liga prvaka, gdje je imao velike obrane proiv Chelseaja. Sad je to idealno i za Zlatka, da se odredi da je on naš golman, neupitan je. Nažalost, Ivušić i ostali nemaju takve teške utakmice, a to je velik faktor -