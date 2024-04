Bijesni Sopić nakon prolaska u finale napustio intervju, ozbiljno se naljutio na pitanje novinara

Nogometaši Rijeke prvi su finalisti hrvatskog Kupa nakon što su u polufinalnom ogledu na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedili Lokomotivu sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Ivan Smolčić u 70. minuti nakon ubačaja iz korner Marca Pašalića. Rijeka je tako izborila svoje deveto finale Kupa, a u dosadašnjih osam finala šest puta je slavila. Posljednji put 2020. S druge strane Lokomotiva nije uspjela izboriti i svoje treće finale, a u prethodna dva (2020, 2013) je upisala poraze.

- Mislim da je bila jako tvrda utakmica na lošem terenu. Najbolje je sad staviti glavu u pijesak i onda... Nema veze, teren je takav kakav je. Kad pobijedite, onda valjda trebate likovati ili ne znam što, a jedina je istina da smo prošli u finale Kupa i da je Pjaci na ovom predivnom terenu zaplesalo koljeno, ali to nije bitno, imamo milijun drugih igrača, jedan više-manje, što sad... Užas, fuj! - rekao je ljutiti Sopić pa nastavio:

- Nije bila neka posebna utakmica. Igralo se za prolaz, bili smo spremni i na 90 i na 120 minuta. U prvom dijelu nismo iskoristili šanse, imala je i Lokomotiva svoje, ali bilo što komentirati na ovom klizalištu je bezrazložno.

GALERIJA Pogledajte koje nekretnine posjeduje Zlatko Dalić

Trener Sopić se jako naljutilo na pitanje novinara MAXSporta o situaciji koja je prethodila odlučujućem pogotku Rijeke. Naime, Rijeka je korner iz kojeg je pao gol izborila tako što je Lokomotivin vratar Nikola Čavlina udarac Nike Jankovića prebacio preko grede. Igrači i stožer Lokomotive smatrali su da je Janković u tom trenutku trebao izbaciti loptu iz terena jer je nekoliko sekundi prije toga domaći veznjak Art Smakaj ostao ležati nakon što je pogođen loptom u glavu.

VEZANI ČLANCI:

- Znao sam da ćete me to pitati. Samo mene u HNL-u pitate za takve situacije, nikog drugog ne bi pitali. Realno, jedanput sam izgubio neku Kutiju šibica jer sam priznao neku ruku ili ne znam što. A ta situacija... Zašto me ne pitate za situaciju kad mi dajemo Lokomotivi loptu, a oni je izbace u aut? Zašto me ne pitate to? Nemam nikakav komentar. Mogli su obraniti korner i sve bi bilo u redu. Ajde, bježi - smatra trener Rijeke.

- Ma slijedi mi benzinska, kakav Hajduk. Hajduk prvo igra protiv Dinama. Nemam nikakav komentar, bedasta pitanja, to je to, doviđenja - odgovorio je nervozni Sopić i napustio intervju.