Hvale vrijedna akcija: Besplatno na sport za 40.000 djece diljem Hrvatske

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac posjetila je Osnovnu školu Marina Držića u Zagrebu koja provodi besplatan ljetni sportski program - Sportski praznici. Ova škola jedna je od 85 lokacija u 20 županija u kojoj se ove godine održavaju Sportski praznici u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza, a uz podršku Ministarstva turizma i sporta.

Naime, ovaj projekt pokrenut je 2021. godine kao odgovor na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i svijetu zbog koje su bile ograničene mogućnosti rekreacije i bavljenje sportom za djecu i mlade te je već prve godine okupio više od 11 tisuća djece i 138 voditelja programa. U 2022. godini taj broj se povećao na 13.500 djece i 175 voditelja, dok će u 2023. uz vodstvo 178 kineziologa u Sportskim praznicima sudjelovati više od 14.000 djece.

„Iznimno nam je drago što ovaj projekt raste iz godine u godinu te što smo njime u tri godine omogućili besplatno bavljenje sportom za 40.000 djece, ali i okupili više od 500 kineziologa. Sportski praznici su 2021. godine pokrenuti kao pilot-projekt, međutim s obzirom na izvrstan odaziv djece kojim smo dobili potvrdu kako su djeca željna sportskih aktivnosti, odlučili smo da će ovaj projekt postati trajan. Kroz tri godine, Vlada RH za Sportske praznike osigurala je 1,3 milijuna eura, a uz sportski program djeci je osiguran i zdravi obrok, voda, oprema i sve potrebno kako bi školske praznike proveli bezbrižno u sportskim aktivnostima te se družili i zabavili“, izjavila je ministrica Nikolina Brnjac.

„Nastavljamo podupirati ovaj program, kao što podupiremo i sve projekte i programe Hrvatskog školskog sportskog saveza, poput Univerzalne sportske škole, Vježbaonice i državnih prvenstava, a putem kojih je u sportske aktivnosti uključeno 120.000 djece. Sport djece i mladih nam je izuzetno važan zato smo i kroz novi Zakon o sportu otvorili mogućnost financiranja županijskih sportskih zajednica izravno iz državnog proračuna namjenski za sportsku opremu i trenere za mlade do 18 godina. Za to smo ove godine osigurali 3 milijuna eura“, zaključila je Brnjac.

Aktivnosti Sportskih praznika provode se od 26. lipnja do 21. srpnja, od ponedjeljka do petka od 9 sati do 12 sati na lokacijama koje određuju voditelji. Aktivnosti se organiziraju prema mogućnostima prostora i lokacije, a osim vježbi, poligona i predstavljanja različitih sportova dostupnih u njihovoj zajednici, voditelji osmišljavaju aktivnosti i izlete.