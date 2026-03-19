Galatasaray planira tužiti Liverpool zbog bizarne ozljede igrača? Razgovaraju s odvjetnicima

Nogometaši turskog Galatasaraya poraženi su s 4:0 na Anfieldu kod Liverpoola i tako ispali iz Lige prvaka u osmini finala. Turski prvak slavio je u prvoj utakmici s 1:0, no nisu tu prednost uspjeli obraniti na gostujućem terenu. Da stvar bude još gora, u teškom porazu ozlijedila su im se dva vrlo važna igrača.

Najveća zvijezda momčadi Victor Osimhen doživio je prijelom ruke, a puno je gore prošao Nizozemac Noa Lang. Igrala se 76. minuta kada se Lang našao u duelu s veznjakom Redsa Curtisom Jonesom nakon čega je izgubio ravnotežu i pokušao se uhvatiti za reklamni pano. Uspio se zadržati na nogama, ali palac mu je zapeo između dva reklamna panoa nakon čega se počeo previjati od bolova. Ukazana mu je liječnička pomoć te je teren napustio na nosilima, liječnici su mu morali dati kisik, a završio je i na hitnoj operaciji.

Turski velikan očito želi pravdu za svog ozlijeđenog igrača pa tako turski mediji javljaju kako prijete tužnom šesterostrukom prvaku Europe.

- Nakon utakmice požalili smo se predstavnicima UEFA-e. I oni su proveli vlastitu istragu. UEFA će procijeniti situaciju. Razgovaramo s odvjetnicima. Podnijet ćemo UEFA-i zahtjev za odštetu. Tražit ćemo da se nadoknadi šteta koju trpimo zbog njegove plaće - rekao je glavni tajnik Galatasaraya Eray Yazga za HTSpor.

Zateknut ozljedom svog reprezentativnog kolege bio je i branič Liverpoola Jeremie Frimpong koji je nakon utakmice rekao: "Kad sam otišao provjeriti kako je Noa Lang, nekoliko ljudi mi je reklo da mu je pola prsta otkinuto. Trpio je strašne bolove."