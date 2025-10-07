Naši Portali
WTA Wuhan

Belinda Benčić lakoćom pobijedila Donnu Vekić

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey/REUTERS
Autor
Hrvoje Delač
07.10.2025.
u 11:43

Bio je ovo šesti međusobni dvoboj Vekić i Benčič i peta pobjeda švicarske igračice

Hrvatska tenisačica Donna Vekić svoj je nastup na WTA 1000 turniru u Wuhanu okončala u 1. kolu. Bolja od nje za svega sat i 14 minuta igre bila je Belinda Benčič koja je slavila sa 6:2, 6:2.

Švicarska tenisačica od samog početka bila je dominantna, odmah je povela s 3:0, da bi do kraja seta još jednim oduzetim servisom privela privela kraju. Slično je bilo i u drugom setu u kojem je Benčić povela 3:0, nakon toga došla do 5:1 i činilo se da je to kraj otpora. Vekić, međutim, tada vraća nadu, i ona dolazi do svog prvog breaka, ali već u sljedećem gemu ponovno gubi svoj servis i tu je priči bio kraj.

Benčić je u ovom dvoboju imala četiri asa, Vekić dva. Nažalost, hrvatska tenisačica imala je čak osam dvostrukih pogrešaka, naspram dvije svoje protivnice. Važan podatak je i taj da Donna nije uspjela spasiti nijednu od pet break-lopti koje je imala švicarska tenisačica.
Bio je ovo šesti međusobni dvoboj Vekić i Benčič i peta pobjeda švicarske igračice.
Ključne riječi
tenis Donna Vekić WTA Wuhan Belinda Benčič

