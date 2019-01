Belichick i Brady i dalje vladaju: trener hrvatskih korijena opet u Super Bowlu

New England Patriotsi i Los Angeles Ramsi igraju 3. veljače u 53. Super Bowlu, velikom finalu profesionalne lige u američkom nogometu (NFL).

Domoljubi su igranje u svom 11. Super Bowlu izborili gostujućom pobjedom protiv Kansas City Chefsa nakon produžetaka 37:31. Junak utakmice ponovno je bio Tom Brady koji će igrati deveti veliki finale.

To je još jedan uspjeh sjajne generacije koju je prije 19 godina preuzeo trener hrvatskih korijena Bill Belichick. New England je dosad osvojio pet Super Bowla i to baš u vrijeme Belichicka i Bradyja, pa je taj dvojac već sada upisan zlatnim slovima u povijest NFL-a.

Brady je ponovno odigrao nevjerojatnu utakmicu i vodio je svoju momčad do trijumfa. Patriotsi su vodili 14:0, ali su Chefse trgnuli u nastavku te utakmicu učinili neizvjesnom.

Posebno zanimljiva bila je zadnja četvrtina koju je domaća momčad dobila s 24:14. New England je ponovno pokazao iskustvo u ovakvim utakmicama u kojima odlučuju nijanse, a upravo je Brady igrač koji stvara razliku na terenu.

Domoljubi će u finalu igrati protiv LA Ramsa koji su u gostima pobijedili New Orleans Saintse također u produžetku s 26:23.

Profesionalni američki nogomet već je godinama veliki biznis u SAD-u, a kruna sezone je Super Bowl. Oko velikog finala okreće se ogroman novac, tako pola minute reklame tijekom utakmice košta pet milijuna dolara.

Ovogodišnji Super Bowl igra se u Atlanti.