Belgijski biciklist teško ozlijeđen prilikom pada, davali mu umjetno disanje

Belgijski biciklist, 23-godišnji Michael Goolaerts, član momčadi Veranda’s Willems-Crelan, zadobio je teške ozljede prilikom pada tijekom nedjeljne utrke Paris-Roubaix, a direktor utrke Christian Prudhomme je njegovo stanje opisao kao "vrlo zabrinjavajuće".

- Michael je prevezen u bolnicu u Lilleu gdje će biti detaljno pregledan. Njegovo je stanje vrlo zabrinjavajuće - izjavio je Prudhomme.

Tijekom izravnog prijenosa utrke na snimci se vidjelo kako liječnička služba nesretnom vozaču daje umjetno disanje na cesti prije no što je prebačen u bolnicu.

Iz momčadi nisu željeli komentirati Goolaertsovo stanje.

"Michael Goolaerts je prebačen u bolnicu. Za sada nemamo nikakvih vijesti i molimo sve da se okane spekulacija prije no što saznamo nešto više o njegovom stanju. Suosjećamo s njegovom obitelji i prijateljima", objavili su iz Veranda's Willems Crelan.

