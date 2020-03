Barcelona s Tomićem i Messijem razgovarala o smanjenju plaća

Uprava španjolskog sportkog velikana Barcelone održala je sastanak s kapetanima nogometne, košarkaške i rukometne momčadi vezn za rezanje plaća dok traje izvanredno stanje u Španjolskoj, no još nije dogovoren postotak smanjenja, rekla su u utorak tri dužnosnika Barcelone za Hinu.

Košarkašku sekciju predstavljao je i kapetan, 33-godišnji hrvatski centar Ante Tomić koji je sa svojim zamjenikom razgovarao s generalnim direktorom kluba.

"Klub je primio pozitivan odgovor, ali još uvijek nije ništa dogovoreno. Pregovara se o postotku", rekao je izvor zamolivši za anononimnost.

Ista je situacija s nogometnom momčadi za koju igra hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić te rukometnoj za koju nastupa hrvatski srednji vanjski igrač Luka Cindrić.

Barcelona je zatražila od igrača smanjenje plaće dok traje izvanredno stanje zbog koronavirusa. Ono je proglašeno 14. ožujka te bi trebalo trajati minimalno do 11. travnja. No moglo bi biti produženo jer je u utorak, u najtežem danu od izbijanja bolesti u Španjolskoj, umrlo dodatnih 514 osoba čime se broj popeo na gotovo 3.000. Broj oboljelih je dosegnuo 40.000, čime je Španjolska najpogođenija europska zemlja nakon Italije.

Brojne kompanije u Kataloniji, ali i čitavoj Španjolskoj, najavile su otpuštanja dok je 47 milijuna stanovnika u kućama.

"Barcelona sada ne prima nikakve prihode pa je uprava prisiljena donijeti ovu mjeru. Plaća će se rezati samo profesionalnim sportašima, ali ne i ostalim zaposlenicima kluba", rekao je izvor.

Prvenstva su zaustavljena do daljnjeg pa nema prihoda od ulaznica i televizijskih prava, a zatvoreni su i Barcelonin muzej, najposjećeniji u Kataloniji, te trgovine s dresovima i suvenirima. Španjolska je zabranila ulazak u zemlju stranim turistima, zatvoreni su hoteli, hosteli i plaže.

"Klub trenutačno razgovara s igračima oko smanjenja plaća. To je jedino što možemo potvrditi", rekao je u telefonskom razgovoru Xavier Serrano, glasnogovornik nogometne momčadi koju u pregovorima zastupa kapetan Lionel Messi, napadač najplaćeniji nogometaš svijeta.

Na plaće igrača otpada 61 posto proračuna za ovu sezonu, odnosno ukupno 507 milijuna eura.

Zasad je nepoznato hoće li svim sportovima biti srezana plaća za isti postotak, ili će on biti različit od sporta do sporta. U srijedu i četvrtak se sastaje uprava Barcelone pa bi nakon sastanka to moglo biti poznato.

"Ne možemo znati kada će sporazum s igračima biti postignut. To će ovisiti o razvoju pregovora", zaključio je dužnosnik.