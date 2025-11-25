Barcelona je najzaduženiji klub u svijetu! 'To je apsurdno, treba ih izbaciti iz lige'

Tijekom posljednjih godina pod predsjedanjem Josepa Marie Bartomeua, Barcelona je trošila nepromišljeno i ignorirala financijsko upravljanje. To je u nedavnoj prošlosti rezultiralo velikim posljedicama za Barcu, a klub je morao prodati dio svoje imovine u očajničkom pokušaju stabiliziranja svog broda koji tone.

Barcelona je trenutačno zarobljena pod vrtoglavim dugovima od 1,45 milijardi eura. Sve to potječe od neočekivanog prihoda od 222 milijuna eura od Neymarovog transfera u Paris Saint-Germain u ljeto 2017., nakon čega je uslijedio razoran pad prihoda zbog Covida-19 i vrtoglavi troškovi povezani s projektom preuređenja Espai Barce vrijednim 1,5 milijardi eura. Umjesto stabilizacije nakon Neymarovog odlaska, klub se odlučio za raskošno trošenje, prikupivši 960,3 milijuna eura od transfera tijekom tri godine, s neto potrošnjom od 399 milijuna eura.

Troškovi nogometa također su porasli, a troškovi plaća i amortizacije skočili su s 367,4 milijuna eura na 593,9 milijuna eura, što je potrošilo čak 81% prihoda kluba u sezoni 2017.-18., prema podacima The Athletica. Ugovor Lionela Messija iz 2017., koji je procijenjen na nevjerojatnih 555,2 milijuna eura tijekom četverogodišnjeg razdoblja i na kraju koštao oko 515 milijuna eura, dodatno je opteretio financije. Prihodi od utakmica pali su sa 174,9 milijuna eura na samo 23,7 milijuna eura tijekom pandemije, što je dovelo do 389 milijuna eura odgođenih plaća. Do kraja sezone 2020.-21., Blaugrana je izvijestila o rekordnom gubitku od 555,4 milijuna eura, što je potaknulo predsjednika Joana Laportu na drastične mjere. Aktivirao je niz "financijskih poluga", poput prodaje 25 posto TV prava La Lige za 667,5 milijuna eura i prodaje 49 posto Barca Studiosa - glavnog subjekta kluba odgovornog za stvaranje, produkciju i marketing svih audiovizualnih sadržaja kluba - za 200 milijuna eura, iako je taj posao od tada izgubio na vrijednosti, a realizirano je samo 20 milijuna eura.

Kako bi pokrio kratkoročne gubitke, klub je također priznao 71,6 milijuna eura od prodaje VIP mjesta na Camp Nouu u vrijednosti od 100 milijuna eura, dok je proračun za Espai Barcu porastao s početnih 600 milijuna eura na 1,5 milijardi eura, pri čemu je stvarna potrošnja već dosegla 975 milijuna eura, a prihodi su smanjeni zbog privremenog preseljenja u Estadi Olimpic Lluis Company. Uslijedilo je veliko zaduživanje, uključujući 595 milijuna eura od Goldman Sachsa s 30 milijuna eura godišnjih otplata, jednokratnu otplatu od 265,7 milijuna eura koja dospijeva u sezoni 2031.-32. i 907,7 ​​milijuna eura povezanih s projektom stadiona, što Barcelonu čini najzaduženijim klubom u nogometu.

Govoreći ovog tjedna u OMR Podcastu, počasni predsjednik Bayerna Uli Hoeness nije štedio riječi govoreći o rastućoj dužničkoj krizi Barcelone. Hoeness je inzistirao na tome da je Barcelonin pristup nekompatibilan s održivim upravljanjem klubom i priznao je da je zapanjen što su uspjeli ostati u najvišoj ligi s obzirom na financijske poteškoće.

- U bilo kojoj drugoj zemlji ne bi bili ni u prvoj ligi. Kad imate 1,3 milijarde eura duga, kako biste trebali funkcionirati? Smatram apsurdnim i neshvatljivim da još uvijek igraju u najvišoj ligi. To je klupski model koji nikada ne bih poštovao. U bilo kojoj normalnoj zemlji, klub vođen na takav način ne bi bio ni u prvoj ligi. Iskreno, čudo je da im je još uvijek dopušteno igrati u prvoj ligi. To je u potpunoj suprotnosti s kontrolom koju imamo u Bayernu i našim zdravim financijama, koje bi trebale biti primjer svim klubovima u Europi. Možemo se pohvaliti solidnim menadžmentom, sa zdravom ekonomskom prosudbom i razinom sportske kvalitete koja ne ovisi o financijskim manevrima. Strogi njemački propisi o licenciranju i pritisak revizija odmah bi paralizirali klub s dugom od 1,3 milijarde eura - kazao je Hoeness

Financijsko izvješće Barcelone za sezonu 2024./25. otkrilo je neke važne detalje o klubovima kojima aktualni prvaci La Lige još uvijek duguju novac. Prema izvješću, Barca još uvijek duguje preostali iznos od 159,1 milijuna eura nekolicini klubova. Klub iz Premijer lige Leeds United na vrhu je popisa, koji još nije primio preostalih 41,9 milijuna eura za transfer Raphinhe, potpisan 2022. godine.

Bayern Münchenu duguje dodatnih 20 milijuna eura za Roberta Lewandowskog, dok će Barca morati platiti 24,5 milijuna eura za usluge Julesa Koundea. Sva tri spomenuta imena stigla su u Kataloniju prije više od tri godine.

Dugovi se dodatno protežu: Manchester Cityju trebaju platiti 13,3 milijuna eura za Ferrana Torresa, a Betisu 8 milijuna eura zbog prodaje Emersona Royala. Manja nepodmirena plaćanja ostaju i klubovima poput Girone, Valencije, Sportinga i Rennesa.

Dok su Katalonci i dalje duboko zaglibljeni u financijskim problemima, stvari počinju izgledati vrlo svijetlo što se tiče događaja na terenu. Unatoč porazima od PSG-a, Seville i Real Madrida posljednjih tjedana, a da ne zaboravimo šokantan remi 3-3 protiv Club Bruggea u Ligi prvaka, Hansi Flick i njegova momčad izgledaju dobro. Unatoč nedostatku standardnih igrača poput Pedrija i Gavija usred krize s ozljedama, branitelji naslova lige odradili su dobar posao smanjivši prednost Real Madrida od pet bodova na samo jedan.