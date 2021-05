Saga oko Neymara napokon je završila jer Brazilac je potpisao novi ugovor s PSG-om, koji ga veže uz taj klub do 2025.

Uz to, u njemu je posebna klauzula koja Neymaru omogućava odlazak u Brazil, ukoliko to poželi. Samim time, jasno je da ovaj sjajni nogometaš nema namjeru više zaigrati u nekom europskom klubu, a da to nije PSG.

Vjernost je Parižanima odlučio dodatno potvrditi i zato što vjeruje u dugoročni projekt. Ali i zato što što će zarađivati oko 30 milijuna eura po sezoni.