Barca ne zna za poraz već 13 utakmica: Evo gdje je gledati protiv bivšeg kluba Nike Kovača

Nakon uzbuđenja u Ligi prvaka, igraju se prve četvrtfinalne utakmice Europske lige, a najzanimljivija je zasigurno utakmica Eintracht - Barcelona (21 sat, Arenasport 3).

Katalonska momčad ove sezone kaska u prvenstvu za Realom, a na kladionicama je favorit za osvajanje EL-a, zato je tome sve i podredila. Ima i pravo nadati joj se tom trofeju jer u posljednje vrijeme igra sve bolje, a tu je i trener Xavi koji je konačno sve počeo slagati na svoje mjesto.

Barcelona u naletu

- Jako sam sretan što smo došli do četvrtfinala. I zaslužili smo ga. Ne smatram nas favoritima. Ne poznajemo to natjecanje i suparnike tako dobro kao one u Ligi prvaka - rekao je strateg Barcelone Xavi Hernández.

Foto: Arne Dedert/DPA 06 April 2022, Hessen, Frankfurt/Main: FC Barcelona head coach Xavi Hernandez emerges from the players' tunnel for final training ahead of the Europa League first leg at Eintracht Frankfurt. Photo: Arne Dedert/dpa Photo: Arne Dedert/DPA

Barcelona je neporažena 13 utakmica zaredom, u svim natjecanjima. Posljednju je utakmicu izgubila potkraj siječnja, a njezina je najveća prijetnja Pierre-Emerick Aubameyang koji redovito zabija.

Gabonskom napadaču ne bi trebalo nedostajati motivacije ni u susretu s Eintrachtom, a ako mu je treba neka je pronađe u činjenici da ga samo sedam golova dijeli do rekorda Radamela Falcaa koji je s 30 pogodaka najbolji strijelac u povijesti tog natjecanja.

Inače, u četvrtfinalu Europske lige su i četvorica Hrvata, svaki od njih u jednom četvrtfinalnom paru. Među njima je i Kristijan Jakić koji bi trebao biti u prvih 11 Eintrachta iz Frankfurta, i to baš danas protiv Barçe. Taj 24-godišnji veznjak ove je sezone osam puta nastupio u Europskoj ligi, a ukupno 41 put za Eintracht.

U susretu Leipzig - Atalanta (18.45, Arenasport 7), od prve bi minute za talijansku momčad trebao igrati i Mario Pašalić. Leipzig je imao najlakši put do četvrtfinala jer u prethodnoj fazi nije igrao s obzirom na to da je njegov suparnik, moskovski Spartak, izbačen iz natjecanja zbog ruske agresije na Ukrajinu.

Pašalić ne može reći da se naigrao u Atalanti u posljednje vrijeme, zadnji put je 90 minuta dobio u susretu protiv Genoe (0:0) 13. ožujka, no sada bi trebao biti starter.

Zanimljiv bi trebao biti i susret West Ham - Lyon (21 sat, Arenasport 7). Nikola Vlašić je u sličnoj situaciji u premijerligašu. Minute dobiva na kapaljku, često je na klupi, kao što je to bio slučaj u prethodnoj utakmici EL-a protiv Seville (u prvoj je igrao 67 minuta). David Moyes nije mu sklon.

- Kada sam došao, rekao sam da je najveća stvar kod West Hama potencijal, neiskorišten na mnogo načina. Tko bi prije dvije godine rekao da će West Ham igrati u četvrtfinalu Europske lige. Ako igrate protiv nas, znate da vas čeka prava utakmica - rekao je trener čekićara.

Barišiću minute na kapaljku

U posljednjem paru četvrtfinala Europske lige sastaju se Braga i Rangers (21 sat, Arenasport 1).

Hrvatski reprezentativac Borna Barišić u EL-u je dobio priliku, u natjecanju po skupinama puno je igrao, ali u drugom dijelu natjecanja baš i ne. Protiv Crvene zvezde je u dvije utakmice igrao samo 10 minuta, a u prvenstvu od početka veljače igrao je u samo tri od devet utakmica, i to 179 minuta.

Uzvratni četvrtfinalni susreti igrat će se 14. travnja.