Balić: 'Trenirao sam u Hajduku dvije godine. Bilo je to drugačije nego danas'

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac i nekada najbolji rukometaš svijeta, Ivano Balić, sudjelovao je u Super Podcastu Hajduk TV-a . Između ostaloga govorio je i o svome odnosu prema Hajduku za kojega je trenirao kao dječak, prije no što ga je život odveo u rukomet gdje je obilježio čitavu eru.

"Trenirao sam u Hajduku dvije godine. Mislim da nema djeteta koje nije pokušalo igrati za Hajduk. Vjerojatno mi je nešto i ostalo od toga što sam tada naučio. U nekom trenu sam ozlijedio nogu pa sam prestao trenirati. U čemu sam bio dobar? U slušanju trenera", prisjetio se Balić.

"Nije to bilo kao danas, nismo na treningu puno igrali. Bilo je to najviše lupanje lopte o zid. Radili smo to sat vremena. Trener bi nam znao reći da se ne pomičemo s mjesta i točno udaramo loptu u zid da nam se vrati. Kad bismo to svladali, onda smo mogli ići na druge stvari. To su osnove, koje su dosadne vježbe u koje moraš uložiti energiju, ali moraš ih svladati, kako u nogometu, tako i u rukometu", rekao je Balić.

"Prvu utakmicu na Poljudu sam pogledao s ocem, odveo me. Hajduk - Dinamo 0:4. Bila je to 1984. i 1985. godina. Ne idem baš često na stadion, čak ni u kafić pogledati utakmicu. Više volim doma na miru to sve gledati, udobnije je. Općenito, moja ekipa iz kvarta nije išla puno na utakmice, više smo igrali na ulici na male branke", ispričao je slavni rukometaš.

