Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
TENIS

Austrijska 17-godišnja senzacija bori se za naslov na uglednom WTA turniru

Zagreb: Hrvatska Davis Cup reprezentacija odradila prvi trening u dvorani Arene
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.11.2025.
u 16:00

Tagger, aktualna juniorska pobjednica Roland Garrosa koja je na ovom turniru nastupila zahvaljujući wild cardu, u polufinalu je pobijedila braniteljicu naslova Viktoriju Golubić sa 6-1, 4-6, 7-5.

Austrijska tinejdžerica 17-godišnja Lilli Tagger, koja je prvi put zaigrala u glavnom ždrijebu nekog WTA turnira, plasirala se u u finale turnira u Jiangxiju gdje ju čeka Ruskinja Ana Blinkova. Tagger, aktualna juniorska pobjednica Roland Garrosa koja je na ovom turniru nastupila zahvaljujući wild cardu, u polufinalu je pobijedila braniteljicu naslova Viktoriju Golubić sa 6-1, 4-6, 7-5. Austrijska tinejdžerica zaostajala je 5-2 u trećem setu, a zatim je, nakon rezultata 5-4 i tri meč lopte, osvojila nevjerojatnih 13 uzastopnih poena i plasirala se u svoje prvo WTA finale.

Tagger će u finalu igrati protiv Blinkove koja je u polufinalu pobijedila češku tenisačicu Dominiku Salkovu sa 6-4, 6-4. Ruskinji je ovo treće finale u karijeri i prvo od Strasbourga 2023. Blinkova je postala je miljenica publike u Jiujiangu nakon što je govorila na kineskom tijekom intervjua na terenu - i to ne samo simbolično "xie xie" ("hvala").

"Danas je bio težak meč", rekla je Blinkova na kineskom nakon pobjede nad Salkovom. "Moja protivnica je dobro igrala. Bila sam hrabra i pokazala sam snagu volje. Hvala vam što ste navijali za mene. Volim igrati u Kini, osjećam se dobro ovdje u Kini i jako sam zahvalna svojim kineskim navijačima."

Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera
Ključne riječi
Kina tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja