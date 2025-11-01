Austrijska 17-godišnja senzacija bori se za naslov na uglednom WTA turniru

Austrijska tinejdžerica 17-godišnja Lilli Tagger, koja je prvi put zaigrala u glavnom ždrijebu nekog WTA turnira, plasirala se u u finale turnira u Jiangxiju gdje ju čeka Ruskinja Ana Blinkova. Tagger, aktualna juniorska pobjednica Roland Garrosa koja je na ovom turniru nastupila zahvaljujući wild cardu, u polufinalu je pobijedila braniteljicu naslova Viktoriju Golubić sa 6-1, 4-6, 7-5. Austrijska tinejdžerica zaostajala je 5-2 u trećem setu, a zatim je, nakon rezultata 5-4 i tri meč lopte, osvojila nevjerojatnih 13 uzastopnih poena i plasirala se u svoje prvo WTA finale.

Tagger će u finalu igrati protiv Blinkove koja je u polufinalu pobijedila češku tenisačicu Dominiku Salkovu sa 6-4, 6-4. Ruskinji je ovo treće finale u karijeri i prvo od Strasbourga 2023. Blinkova je postala je miljenica publike u Jiujiangu nakon što je govorila na kineskom tijekom intervjua na terenu - i to ne samo simbolično "xie xie" ("hvala").

"Danas je bio težak meč", rekla je Blinkova na kineskom nakon pobjede nad Salkovom. "Moja protivnica je dobro igrala. Bila sam hrabra i pokazala sam snagu volje. Hvala vam što ste navijali za mene. Volim igrati u Kini, osjećam se dobro ovdje u Kini i jako sam zahvalna svojim kineskim navijačima."