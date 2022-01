Australci deportirali hrvatskog trenera! "Da nije Novaka, ovo nam se ne bi dogodilo"

Žrtva okolnosti u Australiji bio je i Filip Serdarušić, hrvatski teniski trener. Deportiran je nakon što mu se naknadno poništilo medicinsko izuzeće od cijepljenja temeljem preboljenja koronavirusa.

Vlasti su ga prvotno pustile, ali kad se dogodilo sve što se dogodilo s Novakom Đokovićem, ponovno su pregledani dokumenti i on je završio kao treća naknadno deportirana osoba.

- Otvorila se mogućnost da dođemo s izuzećem. Nisam cijepljen, ali u listopadu sam imao koronu. Moj agent je pozitivan nalaz i nalaz antitijela poslao Teniskom savezu Australije koji je to proslijedio liječnicima, odnosno instituciji koja se time bavi. Dobio sam zeleno svjetlo za dolazak, a mail mi je stigao, mislim, 10. prosinca - rekao je za Sportklub brat Nine Serdarušića.

>>> Kronologija Đokovićeva slučaja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimljivo, prije dolaska, rekli su mu da će morati biti dva tjedna u izolaciji, na što nije želio pristati.

- Rekao sam da ne bih ni dolazio da sam znao da ću biti u karanteni. Gospođa s kojom sam razgovarao zatim je pozvala svog šefa koji je pregledao papire, fotografirao ih i rekao da slobodno uđem u državu.

Nije se libio reći da su mu problemi počeli kad je Đoković stigao u Australiju.

- Na dan dolaska Novaka Đokovića, u deset uvečer su me pozvali iz imigracijskog centra da sutra dođem na razgovor. Teniski savez Australije poslao je automobil po mene sat vremena prije četvrtfinalnog meča mog brata, trebao sam se do 17 sati pojaviti tamo - navodi i nastavlja:

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 17.07.2019., Umag - 30. Plava laguna Croatia Open Umag 2019. 1. kolo parova, Filip Krajinovic i Nenad Zimonjic - Antonio Sancic i Nino Serdarusic."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

- Otišao sam do hotela u Melbourneu, popričao s igračima i imao dvije mogućnosti - otići kući legalnim putem ili ponovo aplicirati za vizu. Odlučio sam se pokupiti jer nisam toliko velik kao Novak da se borim. Ako su zaustavili njega, morali su i nas. Izuzeće nismo smislili ni Novak ni ja, radili smo po njihovim pravilima i odobren nam je ulazak.

Objasnio je zašto smatra da najboljem tenisaču svijeta rade to što rade.

- Na njemu se mogu politički jačati, na nama malima ne. Zbog toga se sve ovo događa. Mi smo iskoristili mogućnost koju su nam dali. A on im je idealan za to pred izbore, tako mi se čini. Ako su pustili Renatu Voračovu i mene, zašto nisu i njega? Mislim da su se u Teniskom savezu Australije nadali da će on ući kao što smo i mi, ali njega svi znaju. Da Novaka nije bilo, nama se ovo ne bi dogodilo.

Istini za volju, Voračova i Filip vjerojatno nisu krivo ispunili obrazac za ulazak u zemlju ili iznosili u njemu netočne informacije.