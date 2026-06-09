FOTO Gdje to odlazi Hrvatska? Vatreni idu u grad duhova, Alexandria krije jezive tajne
Alexandria, šarmantni gradić kraj Washingtona i novi dom hrvatske reprezentacije, krije mračne tajne. Umjesto mira, Vatreni će stići u leglo duhova, pod stalnu buku aviona i budno oko sveprisutnih kamera.
Možda se radi o metodi "klin se klinom izbija". Jedno je sigurno: dogodi li se novo iskakanje iz discipline, izbornik neće morati slati igrača kući. Dovoljna kazna bit će noćenje u zloglasnoj sobi broj osam, središtu paranormalnih aktivnosti.
Ako se Vatreni i obrane od paranormalnih sila, od onih modernih teško će pobjeći. Njihov hotel AKA nalazi se točno na ruti zračne luke Ronald Reagan, pa će im svake dvije minute nisko iznad glava prelijetati avioni.
Mir i tišina, ključni za koncentraciju, bit će luksuz. Uz buku, tu je i mreža nadzornih kamera koja okružuje hotel, čineći privatnost nemogućom misijom u gradu koji spaja duhove prošlosti i modernu tehnologiju budućnosti.