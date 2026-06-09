FOTO Gdje to odlazi Hrvatska? Vatreni idu u grad duhova, Alexandria krije jezive tajne

Alexandria, šarmantni gradić kraj Washingtona i novi dom hrvatske reprezentacije, krije mračne tajne. Umjesto mira, Vatreni će stići u leglo duhova, pod stalnu buku aviona i budno oko sveprisutnih kamera.
Alexandria, šarmantni gradić kraj Washingtona i novi dom hrvatske reprezentacije, krije mračne tajne. Umjesto mira, Vatreni će stići u leglo duhova, pod stalnu buku aviona i budno oko sveprisutnih kamera.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Alexandria, grad sa 160 tisuća stanovnika na obali rijeke Potomac, na prvi pogled djeluje idilično. Svojim kaldrmastim ulicama i kolonijalnom arhitekturom dočekat će Vatrene kao baza za SP.
Alexandria, grad sa 160 tisuća stanovnika na obali rijeke Potomac, na prvi pogled djeluje idilično. Svojim kaldrmastim ulicama i kolonijalnom arhitekturom dočekat će Vatrene kao baza za SP.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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No, iza fasade američkog šarma krije se grad koji istovremeno plaši i nadahnjuje, mjesto gdje se povijest isprepliće s jezivim svjedočanstvima.
No, iza fasade američkog šarma krije se grad koji istovremeno plaši i nadahnjuje, mjesto gdje se povijest isprepliće s jezivim svjedočanstvima.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Dok su do dolaska Vatrenih hrvatski štih davali tek rijetki iseljenici, sada će cijeli grad gledati momčad koja je za svoj mir odabrala jedno od najpoznatijih ukletih mjesta u SAD-u.
Dok su do dolaska Vatrenih hrvatski štih davali tek rijetki iseljenici, sada će cijeli grad gledati momčad koja je za svoj mir odabrala jedno od najpoznatijih ukletih mjesta u SAD-u.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Priče o duhovima ovdje su dio identiteta grada. Vodiči u kostimima vode znatiželjnike kroz mračne uličice, prepričavajući legende od kojih se ledi krv u žilama.
Priče o duhovima ovdje su dio identiteta grada. Vodiči u kostimima vode znatiželjnike kroz mračne uličice, prepričavajući legende od kojih se ledi krv u žilama.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Najpoznatija je ona o „Nepoznatoj ženi“, koja je 1816. smrtno bolesna s mužem odsjela u sobi broj osam taverne Gadsby, da bi u njoj preminula pod velom tajne.
Najpoznatija je ona o „Nepoznatoj ženi“, koja je 1816. smrtno bolesna s mužem odsjela u sobi broj osam taverne Gadsby, da bi u njoj preminula pod velom tajne.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Njen duh navodno i danas luta tavernom, a gosti su prijavljivali neobjašnjive pojave, od upaljenih svijeća u praznoj sobi do prikaze koja nestaje pred očima.
Njen duh navodno i danas luta tavernom, a gosti su prijavljivali neobjašnjive pojave, od upaljenih svijeća u praznoj sobi do prikaze koja nestaje pred očima.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Ona nije jedina; gradom navodno tumaraju i duhovi vojnika iz Građanskog rata. Mnogi se stoga pitaju kako je Zlatko Dalić, čovjek koji ne skriva svoju vjeru, odabrao baš leglo duhova za pripremu.
Ona nije jedina; gradom navodno tumaraju i duhovi vojnika iz Građanskog rata. Mnogi se stoga pitaju kako je Zlatko Dalić, čovjek koji ne skriva svoju vjeru, odabrao baš leglo duhova za pripremu.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Možda se radi o metodi "klin se klinom izbija". Jedno je sigurno: dogodi li se novo iskakanje iz discipline, izbornik neće morati slati igrača kući. Dovoljna kazna bit će noćenje u zloglasnoj sobi broj osam, središtu paranormalnih aktivnosti.
Možda se radi o metodi "klin se klinom izbija". Jedno je sigurno: dogodi li se novo iskakanje iz discipline, izbornik neće morati slati igrača kući. Dovoljna kazna bit će noćenje u zloglasnoj sobi broj osam, središtu paranormalnih aktivnosti.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Ako se Vatreni i obrane od paranormalnih sila, od onih modernih teško će pobjeći. Njihov hotel AKA nalazi se točno na ruti zračne luke Ronald Reagan, pa će im svake dvije minute nisko iznad glava prelijetati avioni.
Ako se Vatreni i obrane od paranormalnih sila, od onih modernih teško će pobjeći. Njihov hotel AKA nalazi se točno na ruti zračne luke Ronald Reagan, pa će im svake dvije minute nisko iznad glava prelijetati avioni.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Mir i tišina, ključni za koncentraciju, bit će luksuz. Uz buku, tu je i mreža nadzornih kamera koja okružuje hotel, čineći privatnost nemogućom misijom u gradu koji spaja duhove prošlosti i modernu tehnologiju budućnosti.
Mir i tišina, ključni za koncentraciju, bit će luksuz. Uz buku, tu je i mreža nadzornih kamera koja okružuje hotel, čineći privatnost nemogućom misijom u gradu koji spaja duhove prošlosti i modernu tehnologiju budućnosti.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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