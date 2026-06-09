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'TRENUTAK FRUSTRACIJE'

Sandra Benčić priznala da je HDZ-ovcima sasula uvredu u lice: 'Jesam, rekla sam im da su stoka. Sve mi se skupilo'

Zagreb: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav o proceduri predlaganja i utvrđivanju liste kandidata za suce Ustavnog suda
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
09.06.2026.
u 19:48

"Rekla sam to nakon što su nam sinoć poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazali za danas u 9 ujutro", pojasnila je Benčić

Zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić potvrdila je da je tijekom odlaska sa sjednice Odbora za Ustav HDZ-ove zastupnike nazvala “stokom”, poručivši kako stoji iza te izjave te da je bila izgovorena u trenutku frustracije zbog načina na koji se vodi politički proces. – Vidim da je HDZ upregnuo sve svoje kanale kako bi danima vrtio vijest da sam danas, odlazeći sa sjednice Odbora za Ustav, promrmljala sebi u bradu: “stoko”. Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ – navela je Benčić na Facebooku. Ostatak njezine objave prenosimo u cijelosti.

"Rekla sam to nakon što su nam sinoć poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazali za danas u 9 ujutro. Nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu. U tom trenutku osjećala sam se onako kako se mnogi građani osjećaju svaki dan kada ih se manipulira, podcjenjuje i kada se nad njima demonstrira politička sila. Jer kao i vi, slušam ministra koji kaže da inflaciju nije ni osjetio ili ministricu koja kaže da nikad nije bila kod doktora.

Slušam ju kako tvrdi da nema lista čekanja, dok ljudi mjesecima čekaju pretrage. Slušam HDZ-ovce kako govore da su za rast cijena navodno krivi učitelji, liječnici, vatrogasci, drugi radnici javnog sektora, obrtnici, paušalci ili ljudi koji primaju socijalnu pomoć – samo nikada oni koji godinama vode državu. I da, sve mi se to danas skupilo u jednoj riječi.

Sigurna sam da će mnogi HDZ-ovci sada danima govoriti o neprimjerenosti tog izraza. To im je i cilj – da raspravljamo o jednoj riječi, a ne o tome kako se donose odluke, kako funkcioniraju institucije i zašto građani imaju sve manje povjerenja u njih. Žao mi je ako su drugi ljudi to morali čuti. Ali ne mislim da najveći problem hrvatske politike danas leži u toj jednoj riječi.

Ne pristajem na igru uglađenog smješkanja dok se zarobljavaju institucije, dok se građanima vrijeđa inteligencija i dok se od svih očekuje da šutke klimaju glavom. Ne pristajem na politiku u kojoj je veći problem riječ izgovorena u frustraciji nego sustav koji tu frustraciju svakodnevno proizvodi", napisala je Benčić.

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Ključne riječi
HDZ Sandra Benčić

Komentara 14

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Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
19:57 09.06.2026.

Ajoj, a baš mi je djelovala blago, kulturno, odgojeno, školovano, fino i pristojno nakon romantičnog članka o tome kako je upoznala svog ljubljenog mužića u Večernjem od prije par dana. Onog članka s fotošopiranom slikom. Baš sam pomislio kako je to jedna poštena i fina familija sa bidermajer stanom u centru Zagreba, a kad ono....

VA
VanjaPlank
20:01 09.06.2026.

To su te tolerantne uključive i duginim bojama obojane progresivne osobe. Puna su im usta uključivosti a druge nazivaju "stokom" " fašistima" " mrziteljima" " zatucanim zlim Hrvatima" . Ko do sada nije progledao mislim da mu je sada sve jasno

TO
Torabora19
19:58 09.06.2026.

Da je 45' drugarica bi to po kratkom postupku...

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