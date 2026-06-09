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SULUDE CIJENE

Ovo je najskuplji europski grad: Kvadrat stana stoji 18.229 eura!

grad
Pixabay
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.06.2026.
u 13:56

Dok većina Europe još uvijek osjeća posljedice visokih kamata, najbogatiji gradovi kontinenta, predvođeni Zürichom i Ženevom nastavljaju svoj put prema novim rekordima

Novi podaci Global Property Guidea pokazuju da se četiri od pet najskupljih gradova za stambene nekretnine nalaze u Švicarskoj i Luksemburgu, a Zürich je na vrhu ljestvice s više od 18.000 eura po četvornom metru.

Stockholm: Prosječna cijena 8.380 €/m²

Stockholm kombinira neke od najviših životnih standarda u Europi s jednim od najograničenijih tržišta nekretnina. Prosječne cijene stanova iznose 8.380 eura po četvornom metru, što je porast od 7,2% u odnosu na prošlu godinu i 17,0% u odnosu na dvije godine. Oporavak je posebno upečatljiv s obzirom na oštru korekciju koja je pogodila švedsko tržište nekretnina nakon što su kamatne stope naglo porasle 2022. godine. Stockholm ostaje jedno od najskupljih mjesta za kupnju doma u sjevernoj Europi.

Kopenhagen: Prosječna cijena 8.405 €/m²

Prosječne cijene stanova iznose 8.405 eura po četvornom metru, što je porast od 14,3% u odnosu na prošlu godinu i 24,0% u odnosu na dvije godine - što je najsnažniji rast zabilježen od strane bilo kojeg grada na ovoj ljestvici. Kontrast s ostatkom Danske je oštar. Cijene u drugom najvećem danskom gradu, Aarhusu, pale su za 16,7% u protekloj godini na 4128 eura po četvornom metru, dok Odense i Aalborg, treći i četvrti najveći grad, ostaju ispod 2800 eura.

Oslo: Prosječna cijena 9.332 €/m²

Prosječne cijene stanova iznose 9.332 eura po četvornom metru, što je porast od 6,3% u odnosu na prošlu godinu i 14,0% u odnosu na dvije godine. Ipak, najsnažniji zamah u Norveškoj sve se više nalazi izvan glavnog grada. Cijene u Bergenu, drugom najvećem gradu u Norveškoj, porasle su za 22,4% u protekloj godini na 6160 eura po četvornom metru, dok je Trondheim, treći najveći grad u zemlji, zabilježio rast od 12,8%, dosegnuvši 5275 eura.

Amsterdam: Prosječna cijena 9.437 €/m²

Prosječne cijene stanova iznose 9.437 eura po četvornom metru, što je porast od 13,0% u odnosu na prošlu godinu i 19,2% u odnosu na dvije godine. Za kupce nekretnina, nizozemska prijestolnica sve više nalikuje rijetkoj luksuznoj imovini, a ne konvencionalnom tržištu nekretnina.

Pariz: Prosječna cijena 9.490 €/m²

Prosječne cijene stanova iznose 9.490 eura po četvornom metru, što je pad od 0,3% u odnosu na prošlu godinu i 7,3% u odnosu na dvije godine, što Pariz čini najslabijim gradom među prvih deset. Očekivani oporavak nakon Olimpijskih igara još se nije pojavio, dok viši troškovi zaduživanja i dalje opterećuju potražnju. Unatoč tome, cijene su i dalje daleko iznad onih u drugim dijelovima Francuske, gdje Lyon u prosjeku iznosi 4.551 eura po četvornom metru, Bordeaux 4.443 eura, a Nantes 3.376 eura.

Bern: Prosječna cijena 9.952 €/m²

Prosječna vrijednost stanova iznosi 9.952 eura po kvadratnom metru, što je pad od 0,7% u odnosu na prošlu godinu, ali porast od 4,5% u dvije godine. Snažno bogatstvo kućanstava, politička stabilnost i ograničena ponuda stambenog prostora i dalje podupiru potražnju na švicarskom tržištu nekretnina.

Luksemburg: Prosječna cijena 10.941 €/m²

U Luksemburgu, jednom od vodećih europskih financijskih središta, prosječne cijene stanova iznose 10.941 eura po četvornom metru, što je pad od 0,9% u odnosu na prošlu godinu i 6,9% u odnosu na dvije godine, jer se tržište nastavlja prilagođavati nakon desetljeća izvanrednih dobitaka. Čak i nakon nedavne korekcije, Luksemburg ostaje jedan od rijetkih gradova u Europi gdje tipičan jednosobni stan lako može koštati više od milijun eura.

Luzern: Prosječna cijena 12.066 €/m²

Luzern je možda najveće iznenađenje na ljestvici. Grad se nalazi na jednoj od najspektakularnijih lokacija u Europi, gdje se Luzernsko jezero susreće s podnožjem Alpa. Iako su daleko manje od Züricha ili Ženeve, cijene stanova u prosjeku iznose 12.066 eura po četvornom metru, što je porast od 7,3% u odnosu na prošlu godinu. Ograničena ponuda, vrlo poželjna lokacija i snažna potražnja domaćih i međunarodnih kupaca i dalje podržavaju cijene.

Ženeva: Prosječna cijena 16.819 €/m²

Prosječne cijene stanova iznose 16.819 eura po četvornom metru, što je porast od 3,4% u odnosu na prošlu godinu i uglavnom se nisu promijenile u posljednje dvije godine. Čak i na tim razinama, ponuda ostaje iznimno oskudna, što pomaže Ženevi da zadrži status jednog od najekskluzivnijih tržišta nekretnina u Europi.

Zürich: Prosječna cijena 18.229 €/m²

Zürich ostaje najskuplji europski grad za stambene nekretnine, s prosječnim cijenama stanova od 18.229 eura po četvornom metru. Cijene su porasle za 4,2% u protekloj godini i 11,7% u dvije godine unatoč tome što su već krenule s iznimno visoke baze. Zürich, dom najvećih švicarskih banaka, burze i ogromne industrije upravljanja imovinom, spaja financijsku moć, političku stabilnost i kroničnu nestašicu stanova.

Švicarska zauzima čak četiri mjesta među prvih pet. Stručnjaci to objašnjavaju kombinacijom iznimno visokih plaća, političke stabilnosti, velikog broja bogatih stranaca i kroničnog nedostatka ponude stanova. Unatoč visokim cijenama, potražnja u Švicarskoj ostaje stabilna, dok se u nekim drugim europskim metropolama (kao Pariz) osjeća usporavanje zbog visokih kamatnih stopa. Dok većina Europe još uvijek osjeća posljedice visokih kamata, najbogatiji gradovi kontinenta, predvođeni Zürichom i Ženevom nastavljaju svoj put prema novim rekordima, piše Euronews

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Ključne riječi
Europa stanovi tržište nekretnina

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