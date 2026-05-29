VIDEO Đoković poludio na snimatelja na Roland Garrosu: Evo što mu je sve ljutito izgovorio

Novak Đoković u ovim trenucima igra susret trećeg kola na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu. Srpski as vodi s 2:1 u setovima protiv 19-godišnjeg Brazilca Joaa Fonsece. Nakon što je prva dva seta dobio glatko s dva puta po 6:4, u pauzi prije trećeg seta naljutio ga je snimatelj.

Kamerman se, u nadi da će dobiti široki kadar, previše približio Đokoviću koji mu nije oprostio ulazak u njegov osobni prostor. "Možeš li mi se, molim te, još malo više unijeti u lice? Zaboga, čovječe, daj mi malo prostora" - sarkastično mu je poručio 39-godišnji tenisač.

“Un poco más y estás aquí eh”



Đokovića je to očito vrlo uzrujalo pa je Fonseca bez većih problema uzeo prva tri gema u trećem setu. Tu je prednost zadržao do kraja i uzeo treći set rezultatom 6:3. U četvrtom setu, rezultat je trenutačno 4:4.

Podjsetimo, Fonseca je na ovom turniru već jednom preokrenuo zaostatak od 2:0 u setovima. U drugom kolu je velikim preokretom pobijedio našeg Dinu Prižmića. Nakon što je izgubio prva dva seta, u sljedeća tri je Prižmiću prepustio šest gemova i slavio sa 3:6, 4:6, 6:3, 6:1 i 6:2.