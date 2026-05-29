KAO PROTIV PRIŽMIĆA

Talentirani Brazilac kreirao novi veliki preokret i izbacio Đokovića s Roland Garrosa

French Open
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
29.05.2026.
u 21:11

U drugom kolu je svladao godinu dana starijeg hrvatskog igrača Dinu Prižmića kojem je 0-2 okrenuo u pobjedu 3-2.

Sjajan su meč trećeg kola na Grand Slam turniru u Roland Garrosu odigrali srpski tenisač Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca, a nakon skoro pet sati iznimno kvalitetne igre slavio je Fonseca 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.

Time je 19-godišnji Fonseca povezao dva velika povratka na pariškoj zemlji. U drugom kolu je svladao godinu dana starijeg hrvatskog igrača Dinu Prižmića kojem je 0-2 okrenuo u pobjedu 3-2.

Đokoviću je ovo drugi put u karijeri da je izgubio meč nakon 2-0 vodstva u setovima. Premijerni put mu se takvo što također dogodilo u Roland Garrosu kada je 2010. izgubio od Austrijanca Jurgena Melzera.

Na samom startu meča Fonseca je bio djelomično impresioniran događajem i suparnikom preko puta sebe pa je Đoković brzopotezno odjurio na 5-1. Od tada pa sve do kraja meča trajala je odlična borba ispunjena jakim udarcima i napadima, dugačkim izmjenama i nadigravanjem.

U prvom setu je Fonseca stigao do 4-5, ali je ipak ostao kratak na putu do potpunog preokreta. U drugoj dionici presudio je samo jedan break, a napravio ga je Đoković kod 2-2. Kao i protiv Prižmića kolo ranije tako se Fonseca ponovno našao u zaostatku od 0-2 u setovima, ali to ga je samo dodatno nadahnulo, kao i njegove navijače.

Treći set je Brazilac otvorio s 3-0 i premda je sve do kraja te dionice Đoković ozbiljno prijetio vratiti zaostatak Fonseca je prednost breaka sačuvao i smanjio na 1-2 u setovima.

Na startu četvrtog seta Fonseca je iskoristio petu break-loptu te je poveo s 2-0 samo da bi Đoković uzvratio i poveo s 3-2. Kod vodstva 4-3 jer Đoković propustio dvije break lopte, a kod 5-4 je dva puta bio na dva poena do pobjede. Hrabrom i agresivnom igrom sve je preživio Fonseca i na kraju četvrtog seta dodatno dodao gas za 7-5, 2-2 u setovima i oduševljenje brazilskih navijača u Parizu.

Premda se činilo da Đoković sve teže prati jaki ritam mladog Brazilca uspio je lukavi srpski tenisač na početku petog seta povesti 3-1. Razjario je zaostatak Fonsecu koji je ponovno počeo žestoko napadati iz svih pozicija, dok se Đoković svim silama branio koliko je mogao. Vratio se Fonseca na 3-3 i do 5-5 je svaki tenisač držao svoj servis.

U velemajstorskom stilu odigrao je Fonseca gem u tom trenutku i iskoristio treću break šansu za 6-5, ali naravno da time nije kompletni posao bio obavljen. Imao je Đoković break šansu za 6-6, ali tada su krenuli Brazilčevi as udarci i proslava najveće pobjede u karijeri koja itekako obećava. Meč je Fonseca zaključio s tri asa u nizu.

U osmini finala Fonseca će igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Amerikanac Tommy Paul i Norvežanin Casper Ruud.

Ključne riječi
preokret Dino Prižmić Roland Garros Joao Fonseca Novak Đoković

Komentara 1

Avatar Matija22
Matija22
21:42 29.05.2026.

Dan tuge u večernjem.

