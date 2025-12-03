Naši Portali
TALIJANSKI KUP

Atalanta lakoćom prošla dalje: Pašalić strijelac u golijadi

UEFA Champions League - Atalanta v Club Brugge
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.12.2025.
u 17:25

Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu.

Nogometaši Atalante lakoćom su se plasirali u četvrtfinale Talijanskog kupa, na domaćem su terenu pobijedili Genou s 4-0.

U 19. minuti Djimsiti je doveo Atalantu u vodstvo, a u 36. se dogodio ključni trenutak dvoboja jer je pocrvenio gostujući igrač Fini. Atalanta je potom suparnika dotukla u nastavku dvoboja s tri pogotka.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Na 2-0 je povećao De Roon u 54. minuti, dok je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio strijelac za 3-0 u 82. minuti. Sve je zaključeno kada je Ahanor u 91. postavio konačnih 4-0. Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu.

U utorak je prvi četvrtfinalist postao Juventus, dok će u četvrtak još igrati Bologna - Parma i Lazio - Milan. Posljednja dva dvoboja osmine finala igrat će se iduće godine, Roma - Torino 13. siječnja, a Fiorentina - Como 17. siječnja.
Ključne riječi
Genoa Talijanski kup Atalanta Mario Pašalić

