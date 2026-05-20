Arteta za osvajanje naslova dobiva novi ugovor: Postat će jedan od najpalćenijih trenera svijeta

Mikel Arteta i službeno je vratio naslov prvaka Engleske na Emirates, u ruke igrača Arsenala. Nakon 22 godine čekanja, Topnici su ponovno prvaci, a svoj uspjeh burno su proslavili na ulicama Londona. Kako piše Daily Mail, španjolski stručnjak će za svoj uspjeh biti nagrađen i novim ugovorom.

Aktualni mu istječe u ljeto sljedeće godine, ali pregovori o produženju već su u poodmakloj fazi. Pretpostavljalo se da će Arteta ugovor produžiti i prije nego što je naslov osiguran, a ovaj uspjeh samo je potvrdio želju Topnika da ga zadrže. Očekuje se i kako će ga novi ugovor učiniti jednim od najplaćenijih trenera svijeta.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najviše zarađuje Diego Simeone u Atletico Madridu, oko 30 milijuna eura godišnje. Sljedeći je Pep Guardiola s plaćom od 23 milijuna eura, no to će se promijeniti kada na ljeto napusti Građane. Arteta po trenutnom ugovoru zarađuje oko 11.5 milijuna eura godišnje uz bonus od pet milijuna za plasman u Ligu prvaka. Nije poznato koliko će mu novi donijeti, ali trebao bi ga približiti Simeoneu po zaradi.

Uz Artetin odlazak, Arsenal radi i na angažmanu napadača Bournemoutha Elija Juniora Krouppija. 19-godišnji Francuz zabio je već 13 golova za 'Trešnje' ove sezone i zato se očekuje kako će za njega tražiti oko 80 milijuna eura. Topnici su taj iznos spremni i platiti tako da bi u obranu naslova mogli krenuti s pojačanjem u napadu.